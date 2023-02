Il compagno di Bianca Atzei ricoverato in ospedale: dev’essere operato con urgenza

Fonte: IPA Bianca Atzei

Brutte notizie per Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti. Dopo aver festeggiato per la nascita del piccolo Noa Alexander, infatti, hanno dovuto fare i conti con un problema di salute legato agli occhi del noto giornalista de Le Iene.

Lui è stato ricoverato quest’oggi, martedì 7 febbraio, in ospedale, con la sua metà che gli ha fatto gli auguri via social, mostrandosi con in braccio il loro bimbo.

Bianca Atzei in allarme: Stefano Corti in ospedale

Questo inizio 2023 è stato senza dubbio ricco di emozioni, in un verso e nell’altro, per Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia ha festeggiato la nascita del piccolo Noa Alexander da poche settimane e ora deve fare i conti con un problema di salute del tutto inatteso per il giornalista.

I fan sono stati allarmati dalla storia pubblicata da Bianca Atzei che, mostrandosi impegnata ad allattare il suo neonato, ha voluto fare i più profondi e sentiti auguri al suo grande amore: “Siamo con te e ti amiamo tanto”.

A spiegare nel dettaglio cos’è accaduto ci ha poi pensato la iena, che ha tenuto aggiornati i suoi follower fin dalla sera di lunedì 6 febbraio, continuando a pubblicare storie anche in ospedale.

Stefano Corti in ospedale: perché dev’essere operato

Fortunatamente il problema di salute di Stefano Corti non è affatto irrisolvibile. Lo si capisce fin dalla prima storia pubblicata in merito dal giornalista de Le Iene, che parla di profonda “sfiga maledetta”.

“Sono appena uscito dal pronto soccorso e ho un distacco della retina dell’occhio destro. Domattina pre ricovero e poi saprò quando verrò operato”.

Non si riesce mai a stare tranquilli, ha poi sottolineato in una storia Instagram pubblicata proprio oggi, 7 febbraio, giorno dell’operazione, mostrando la documentazione per l’intervento necessario.

Tutto è avvenuto con grande velocità, considerando la problematica decisamente fastidiosa, anche se non eccessivamente pericolosa, per fortuna. Intervento programmato per ora di pranzo, in seguito al quale i medici lo terranno in osservazione per una notte.

Dovrà quindi stare lontano da Bianca Atzei e da suo figlio per un po’, provando a farsi coraggio un po’ da solo e un po’ con i messaggi di conforto e supporto dei suoi cari e dei follower.

In quel suo “andrà tutto bene”, pronunciato un po’ per darsi forza, si intuiva un briciolo di titubanza, ma poco dopo Stefano Corti ha ritrovato il suo solito umore. Ha infatti pubblicato una storia ironica dedicata alla sua compagna.

“Da quando è nato Noa, il Milan non ha mai vinto una partita e a me si è staccata la retina dell’occhio destro. Sicura che sia mio?”.

Nonostante stia in ospedale, non ha perso occasione per ricordare a tutti quelli che lo seguono che è in programma una nuova puntata de Le Iene, con Belen priva del collega Teo Mammucari. La sfida a distanza con Sanremo 2023 è però molto complessa da vincere.

La sua ultima storia social lo mostra nel post operatorio, con una vistosa benda sull’occhio destro. L’intervento è andato bene, per fortuna, e da domani mercoledì 8 febbraio potrà tornare a casa dalla sua famiglia: “Da oggi potete chiamarmi Polifemo, anzi Polifermo, visto che non posso muovermi”.