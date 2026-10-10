Chi è Sira Martinez, figlia dell’allenatore di calcio Luis Enrique

Lontana dal mondo del gossip e con una brillante carriera nel salto ostacoli, il nome di Sira Martinez è balzato agli onori della cronaca per via di un brutto incidente

Getty Images Sira Martinez

È la figlia di Luis Enrique, ex calciatore e attuale allenatore del Paris Saint-Germain, ed è finita al centro dell’attenzione a causa di un brutto incidente stradale in cui è stata coinvolta in Spagna. Sira Martinez ne è uscita miracolosamente illesa e presto potrà tornare a occuparsi della sua più grande passione, nonché della sua professione: l’equitazione.

Il legame con il padre Luis Enrique

Classe 2000, Sira Martinez è nata a Barcellona dall’amore tra Luis Enrique ed Elena Cullell. Cresciuta in un ambiente familiare protetto, fondato sui valori dello sport e molto discreto, ha un fratello maggiore di nome Pacho.

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Purtroppo, Sira aveva anche una sorella più piccola, Xana, scomparsa prematuramente nel 2019 a soli 9 anni per un osteosarcoma. Un capitolo doloroso per la sua famiglia, che ha cementato però l’unione con il padre, sempre presente nelle tappe più importanti della sua vita e suo primo fan e sostenitore.

La brillante carriera nell’equitazione

Non è la “figlia di” che vive di luce riflessa. Sira Martinez è lontana dai riflettori, così come dal mondo del calcio nel quale suo padre è, al contrario, un nome altisonante. Per la ragazza c’è solo una grande passione: quella per i cavalli, che ha trasformato in una carriera di alto profilo nella disciplina del salto ostacoli.

Nel 2021 è diventata campionessa di Spagna nella categoria Young Riders, imponendosi come una delle amazzoni più promettenti della scena continentale. Presenza fissa nella nazionale iberica, calca regolarmente campi internazionali di rilievo come il CSIO di Barcellona. Il suo obiettivo? Arrivare ai Giochi Olimpici.

La vita sentimentale

Se è vero che la discrezione è un punto fermo per Sira Martinez, inevitabilmente anche lei si è ritrovata al centro del gossip, attirando l’interesse dei curiosi a proposito della sua vita sentimentale.

Sappiamo che tra il 2021 e il 2023 ha fatto coppia fissa con Ferran Torres, attaccante della Nazionale di calcio spagnola e del Barcellona. Dopo questa relazione, i media iberici le hanno attribuito flirt con altri sportivi, tra cui il pilota di MotoGP Alex Márquez e il difensore Robin Le Normand.

L’incidente in Spagna

Il nome di Sira Martinez è balzato agli onori della cronaca nel 2026 a causa di un evento tragico. La sera dell’8 ottobre, intorno alle 20:00, è rimasta coinvolta in un grave incidente lungo la statale N-332, nei pressi di Oliva, nella provincia di Valencia. Sira viaggiava come passeggera su un’automobile guidata da un cavaliere britannico di 41 anni quando si è scontrata violentemente con una motocicletta guidata da un ventenne spagnolo.

L’impatto si è rivelato fatale per il giovane, per il quale i soccorsi del SAMU non hanno potuto fare nulla. Il guidatore dell’auto è risultato negativo ai test tossicologici, ma la Guardia Civil ha avviato indagini per omicidio colposo per accertare un’eventuale manovra vietata. La ragazza è uscita dall’abitacolo illesa, seppur in forte stato di shock.

L’incidente ha destato profondo sgomento in Spagna, ma anche in Francia dove Luis Enrique siede sulla panchina del Paris Saint-Germain. Sgomento che ha lasciato il posto al sollievo, quando i media hanno confermato che Sira non ha riportato alcun danno, nonostante la gravità dell’accaduto. Ad aspettarla c’è un periodo di riposo per riprendersi dal trauma, dopodiché sarà pronta per rimontare in sella e riprendere il proprio cammino sui campi di salto ostacoli.