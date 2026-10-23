Martina Simoncelli, chi è la sorella del “Sic” Marco

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Marco Simoncelli

Martina Simoncelli è la sorella minore di Marco Simoncelli, il campione di motociclismo scomparso tragicamente il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. Cresciuta all’ombra di un fratello amatissimo dal pubblico, ha scelto di condurre una vita lontana dai riflettori, mantenendo però un legame profondo con la famiglia e con il mondo delle corse. A quindici anni dalla morte del “Sic”, Martina è oggi una presenza importante nella squadra fondata dal padre Paolo per tenere viva la memoria del figlio.

Chi è Martina Simoncelli, la sorella minore di Marco

Martina Simoncelli è la figlia di Paolo Simoncelli e Rossella Zanotti, nonché sorella minore dell’indimenticato pilota romagnolo Marco Simoncelli. Nata nei primi anni Duemila, è cresciuta a Coriano, in provincia di Rimini, in una famiglia che ha sempre vissuto il motociclismo con grande passione.

Tra lei e Marco c’era una significativa differenza d’età, ma il loro rapporto era caratterizzato da un forte affetto. Il campione, in un’intervista rilasciata quando Martina aveva appena sei anni, aveva raccontato con naturalezza della presenza della sorellina alle gare e dei primi tentativi di farle provare una minimoto.

Quando Marco perse la vita sul circuito di Sepang, il 23 ottobre 2011, Martina era ancora una bambina. La tragedia sconvolse profondamente la famiglia Simoncelli, che negli anni successivi ha cercato di trasformare il dolore in nuovi progetti, senza interrompere il legame con il mondo delle due ruote. Ma a differenza del fratello, diventato uno dei volti più amati del motociclismo italiano, Martina ha sempre preferito la riservatezza, evitando l’esposizione mediatica e le interviste.

Cosa fa oggi Martina Simoncelli

Dopo aver studiato e viaggiato, Martina Simoncelli ha trascorso un periodo in Spagna e in Australia, dove ha anche lavorato, scelta che le ha permesso di costruire un percorso personale lontano dalla notorietà della famiglia. Negli ultimi anni, però, si è avvicinata sempre di più all’attività del padre Paolo, impegnato nella gestione della SIC58 Squadra Corse, il team motociclistico fondato in memoria di Marco.

Oggi Martina lavora all’interno della squadra di famiglia e si occupa dell’hospitality, contribuendo all’organizzazione e all’accoglienza nel paddock, presenza che rappresenta anche un importante punto di riferimento per i genitori. “Vorrei prendesse il mio posto, chissà: per ora continuo, mi aiuta a stare meglio, ma in futuro? Ora mi serve a non pensare troppo a quel che è accaduto. Vorrei solo che il nome di Marco rimanesse, in questa storia impossibile: ci tengo tanto, e penso farebbe bene al motomondiale”

Il padre Paolo, in occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa di Marco, ha raccontato quanto la presenza della figlia sia stata fondamentale per affrontare gli anni successivi alla tragedia.

Se da un lato il suo ruolo nell’azienda di famiglia è ormai un fatto risaputo, sulla sua vita sentimentale si conosce molto poco. La sorella del “Sic” ha sempre mantenuto un profilo riservato, tanto da non comparire neppure sui social. Lontana dal desiderio di diventare un personaggio pubblico, ha preferito concentrarsi sulla propria crescita personale e professionale.

Il rapporto con i genitori Paolo e Rossella

Il legame tra Martina e i genitori è diventato ancora più importante dopo la scomparsa di Marco. Paolo Simoncelli ha più volte spiegato come la presenza della figlia abbia aiutato lui e la moglie Rossella a trovare la forza di andare avanti. La famiglia ha scelto di non abbandonare il motociclismo, trasformando la passione del “Sic” in un progetto che continua a coinvolgere giovani piloti.

Accanto alla squadra corse è nata anche la Fondazione Marco Simoncelli, impegnata in iniziative benefiche e progetti di solidarietà. Martina ha fatto parte della famiglia che ha dato vita alla Fondazione, insieme ai genitori e a Kate Fretti, storica fidanzata del fratello. Nel tempo ha seguito un percorso autonomo, prima di ritrovare un ruolo attivo nell’ambiente delle competizioni motociclistiche.

Se da un lato il suo ruolo nell’azienda di famiglia è ormai un fatto risaputo, sulla sua vita sentimentale si conosce molto poco. La sorella del Sic ha sempre mantenuto un profilo riservato, tanto da non comparire neppure sui social. Lontana dal desiderio di diventare un personaggio pubblico, ha preferito concentrarsi sulla propria crescita personale e professionale.