Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sinner e Salma Hayek

Il celebre Torneo di Wimbledon è iniziato da un paio di giorni, ma gli occhi di tutti sono già ovviamente puntati su Jannik Sinner. Nel frattempo, in attesa della sua partita, il campione sembra perfettamente a suo agio nella capitale britannica, tanto da essersi concesso una serata decisamente glamour, entrando ancora una volta nel ristretto circolo delle celebrità internazionali.

Il numero uno del tennis mondiale è stato infatti tra gli ospiti d’onore dell’esclusiva cena organizzata da Gucci a Londra: l’evento si è svolto al Claridge’s, uno degli hotel più iconici e raffinati della città, punto di riferimento per star del cinema, della moda e dell’aristocrazia internazionale. A saltare all’occhio l’assenza della compagna di Jannik e la presenza di una star decisamente impossibile da non notare!

Salma Hayek, alla cena di Gucci oscura persino Sinner

Elegantissimo e perfettamente a suo agio davanti ai fotografi, Jannik Sinner ha attirato l’attenzione dei presenti durante tutta la serata esclusiva organizzata da Gucci a Londra: il campione altoatesino è stato immortalato mentre conversava con volti noti del mondo dello spettacolo e ha posato sorridente accanto ad alcune delle personalità più fotografate dell’evento.

Tra gli invitati figuravano infatti l’attrice hollywoodiana Salma Hayek, la modella Lila Moss, la principessa Maria Olimpia di Grecia, oltre a numerosi protagonisti della scena fashion e musicale internazionale. Un contesto esclusivo che conferma quanto l’immagine di Jannik abbia ormai superato i confini dello sport, trasformandolo in una vera icona globale. Naturalmente non è passata inosservata l’assenza di Laila Hasanovic, fidanzata ufficiale del campione, attualmente impegnata nelle sfilate della moda maschile.

E mentre Laila conquista tutti con i suoi look dall’eleganza delicata ed impeccabile, Sinner si è ritrovato accanto ad una delle attrici più affascinanti del momento: Salma Hayek, la quale per l’occasione ha decisamente oscurato il tennista sfoggiando un look decisamente catch-eye.

Per l’evento super glamour infatti l’attrice ha indossato un bellissimo caftano in seta con stampa animalier della collezione pre-fall 2026 di Gucci, ovviamente. Per bilanciare il look dal sapore wild, la diva ha scelto accessori in pelle nera dal mood più strong, con i sandali platform e la borsa Horsebit 1955. A illuminare il tutto ci ha pensato una preziosa parure di perle e diamanti composta da collier multifilo e anelli.

Jannik Sinner omaggiato da Gucci ma con lo sguardo sul campo da tennis

La serata organizzata da Gucci è stata preparata proprio per celebrare il suo ambassador Jannik Sinner con un esclusivo evento organizzato nelle eleganti sale del Claridge’s Hotel, uno degli indirizzi più prestigiosi di Londra, mentre la presenza di Salma Hayek era immancabile visto il suo legame con François-Henri Pinault, amministratore del gruppo Kering, colosso del lusso che controlla il marchio italiano.

La cena inoltre arriva a pochi giorni dal lancio della nuova campagna pubblicitaria della maison che vede proprio Sinner tra i protagonisti. Nelle immagini promozionali, il campione appare vestito di bianco, con richiami cromatici che evocano il tricolore italiano, in un perfetto equilibrio tra eleganza contemporanea e orgoglio nazionale.

Tra chiacchiere, fotografie e brindisi, gli ospiti hanno gustato un raffinato menù estivo pensato per l’occasione e non è mancato un omaggio al torneo più prestigioso del mondo: il dessert, a base di fragole, menta e sorbetto al limone, richiamava infatti uno dei simboli più amati di Wimbledon.

Ma se per una sera il tennis è passato in secondo piano, il pensiero di Sinner resta inevitabilmente rivolto al campo. Dopo il trionfo ottenuto lo scorso anno sull’erba londinese, tutte le attenzioni sono puntate sulla sua nuova avventura nel torneo che lo ha consacrato definitivamente tra i grandi della storia del tennis.