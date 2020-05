Simona Ventura, tenerissima su Instagram: la dedica per il compleanno della figlia Caterina

editato in: da

La conosciamo nelle vesti di conduttrice, di scrittrice, di istrionica intrattenitrice. Ma Simona Ventura è molto di più: è una donna forte, dal cuore grande e, soprattutto, una mamma fortemente legata ai suoi figli, di cui desidera il bene più grande. E l’ha dimostrato, ancora una volta, con la tenera dedica per la figlia Caterina Ventura.

Per chi non lo sapesse, Caterina è la figlia adottiva di Simona. La conduttrice era già mamma di Niccolò e Giacomo, avuti dall’allora marito Stefano Bettarini quando nel 2006 una sua parente le confessò di aver avuto Caterina e, per ragioni private e (giustamente) mai rese note, di non potersene occupare.

Come la Ventura ha dichiarato più volte, tra lei e Caterina è stato amore a prima vista: la bambina aveva pochi mesi, ma lei si sentì subito trasportata verso di lei con un senso di protezione tale e quale a quello provato quando prese per la prima volta in braccio i figli naturali.

Nonostante il difficoltoso procedimento d’affido, diventato un’adozione vera e propria solo nel 2014, con l’attribuzione a Caterina del cognome della Ventura, le due sono diventate praticamente simbiotiche. Il loro rapporto è divenuto sempre più bello e solido e, nel giorno del compimento dei 14 anni della ragazza, la Ventura ha regalato a lei e ai follower un post su Instagram estremamente sentimentale:

Eccoci qui mia splendida principessa… E sono 14. Sai, ho pensato tanto a questo momento… un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano, Il tempo se ne va (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno Caterina, ti voglio tanto bene. La tua mamma.

Parole che riempiono il cuore e fanno capire come Super Simo si sciolga di fronte ai suoi figli, che restano centrali non solo nella sua vita, ma anche in quella di chi le sta accanto. Anche il compagno Giovanni Terzi, infatti, ha voluto fare i suoi auguri a Caterina. Così ha scritto su Instagram:

Che bello averti incontrato Caterina ! Sei portatrice sana di felicità nella famiglia e con chiunque ti relazioni. Oggi compi 14 anni ma ragioni già come una persona saggia e, credimi, è proprio bello parlare e confrontarsi con te.

Insomma, la Ventura è riuscita in un’impresa straordinaria: avere una famiglia bella, unita e felice, nonostante tutti i normali alti e bassi e le difficoltà quotidiane.