Sanna Marin, la premier più giovane del mondo si è sposata: le romantiche nozze

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

Sanna Marin, la premier più giovane del mondo, si è sposata. Alla guida del Governo della Finlandia da pochi mesi, la 34enne ha detto sì al compagno storico Markus Räikkönen, con il quale ha una storia da quando ha 16 anni.

Per comunicare la notizia delle nozze, Sanna, madre di una bimba di nome Emma Amalia, ha scelto Instagram. La giovane premier, che spegnerà 35 candeline il prossimo 6 dicembre, ha pubblicato sul suo profilo, seguito da oltre 300mila persone, due foto. In entrambi gli scatti, spontanei e bellissimi, appare sorridente al fianco del neo marito, anche lui visibilmente emozionato.

Sanna Marin, che per il suo giorno più bello ha scelto un vestito prodotto da un brand di moda sostenibile, ha optato per un look semplice: abito bianco senza pizzo, maniche lunghe e un velo fermato a metà del capo che le avvolge leggero il corpo. Anche per il bouquet ha messo in primo piano la raffinatezza. La scelta di Sanna Marin, infatti, è caduta su un mazzo di fiori bianchi, non piccoli ma neppure eccessivi per quanto riguarda le dimensioni.

La cerimonia, che ha avuto luogo sabato 1° agosto 2020 nella residenza della Marin a Helsinki, ha visto intervenire pochi invitati: al matrimonio delle premier più giovane del mondo erano infatti presenti solo 40 persone.

Il matrimonio tra Markus – che ha inaugurato il suo profilo Instagram proprio con la foto delle nozze – e Sanna arriva, ribadiamo, dopo diciotto anni d’amore, coronati due anni fa con la nascita della loro piccola.

La premier finlandese – che ha detto sì poche settimane dopo la ‘collega’ danese Mette Frederikse – ha accompagnato uno degli scatti pubblicati sul suo profilo social con delle parole dolcissime per l’uomo accanto alla quale è cresciuta.

“Abbiamo visto e vissuto molto insieme, condiviso gioie e dolori e ci siamo sostenuti a vicenda”: queste sono alcune delle frasi scelte da Sanna, donna forte che è stata cresciuta da due mamme, per raccontare il giorno più bello della sua vita accanto all’uomo che l’ha vista crescere e, con pazienza e determinazione, raggiungere traguardi straordinari.

La Marin si è anche detta felice e grata di poter condividere la sua vita con l’uomo che ama. Markus, ex calciatore anche lui classe 1985, come già detto appare felicissimo mentre la abbraccia. L’augurio per loro è davvero quello di vivere questa gioia per sempre!