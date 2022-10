Sabrina Paravicini, la foto su Instagram: l’intervento al seno e la forza di ricostruire

Fonte: IPA Sabrina Paravicini dice addio alla parrucca. Ed è bellissima

Per Sabrina Paravicini, è giunto il momento del suo “quarto tempo”. Sono passati diversi anni da quando ha iniziato a combattere contro il tumore. Anni in cui ha documentato sui social il suo percorso, un vero calvario, in cui ha dovuto essere forte, in cui ha saputo costruirsi un’armatura per affrontare il male. Sottopostasi a una nuova operazione per la ricostruzione al seno, ha voluto raccontare su Instagram una sua vittoria.

Sabrina Paravicini dopo l’operazione di ricostruzione al seno: la foto su Instagram

“C’è stato un primo tempo che è stato tutto mio. C’è stato un secondo tempo che era mio, di Nino e dell’autismo. C’è stato un terzo tempo che era mio, della diagnosi di cancro e delle cure salva vita: chemioterapia, mastectomia, radioterapia e anticorpi monoclonali (e anche un po’ del Covid)”. Ha iniziato così il suo racconto su Instagram, condividendo con i follower anche una foto importante.

Il quarto tempo di Sabrina Paravicini è appena iniziato. “Il tempo della ricostruzione“. Dopo la lotta al tumore, il suo desiderio era di tornare come prima. Soprattutto, però, sperava che il seno destro, quello sano, non fosse toccato: non voleva né la protesi né la mastopessi. Voleva che qualcosa di lei rimanesse, e così è stato. “Non volevo altre cicatrici, altri drenaggi. Non volevo una taglia più grande della mia“.

E per lei è stata una gioia, una piccola vittoria. Qualcosa che l’ha resa felice, più che mai. Al risveglio, dopo l’operazione, il primo pensiero è andato proprio al seno destro. “Non l’abbiamo toccato, va tutto bene così”, ha risposto il chirurgo. Il suo quarto tempo va avanti, nel ricordo di ciò che è stato, ma anche nella speranza che il futuro sia ben più luminoso. E soprattutto “suo”.

Il ritorno a casa

Dopo il primo post in cui ha apertamente parlato dell’operazione di ricostruzione, ha condiviso anche la foto in cui è tornata a casa su Instagram. Forte, unica, con la voglia di ricominciare, mattone dopo mattone. Ed è lei stessa a stare bene, a darsi supporto. “Gratitudine, gioia, qualcosa di molto vicino alla felicità“.

Perché non è facile immaginare cosa possa aver provato. Una guerriera dalla splendida armatura, ma non è tutto oro quel che luccica: c’è la forza, ma c’è anche la caduta, la paura di non farcela, di non arrivare mai al quarto tempo. Che finalmente è iniziato per Sabrina Paravicini, dopo anni di battaglie in cui ha dimostrato tutta la sua forza.

La forza di ricostruire dopo il tumore

L’attrice, che tutti ricordiamo per il suo storico ruolo in Un medico in famiglia nei panni di Jessica, non si è mai tirata indietro. Il momento, intimo e personale, è stato narrato sui social come monito, per incoraggiare tutte le donne che, come lei, hanno dovuto combattere contro il tumore al seno. Grata per l’esito dell’intervento, non ha nascosto quel desiderio di voler preservare una parte di lei. Per ricordarsi chi era, chi è, chi sarà. E soprattutto per poter dire che, alla fine, ha vinto lei, e che il tumore non ha preso tutto. Non le ha portato via la sua “identità”.