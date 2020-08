Chi è Rosita, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori

editato in: da

Nata a Milano il 17 febbraio 1965, Rosita è la figlia maggiore di Adriano Celentano, l’inossidabile Molleggiato, e di Claudia Mori. I suoi fratelli sono Giacomo e Rosalinda. La primogenita di uno dei simboli della canzone italiana ha alle spalle una lunga carriera nel cinema, nella radio e nella tv, iniziata quando aveva solo dieci anni.

Rosita Celentano ha infatti recitato in una piccola parte nel film Yuppi Du, pellicola uscita nel 1975 e scritta e diretta dal celebre padre (nel cast erano presenti anche Claudia Mori, moglie del Molleggiato, e l’attrice Charlotte Rampling).

Quando si parla della carriera della primogenita di Adriano Celentano è doveroso citare anche la conduzione di Sanremo. Nel 1989, Rosita è stata infatti ‘padrona di casa’ del Festival, calcando il palco più importante d’Italia assieme a Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn e Paola Dominiguin, figlia della compianta Lucia Bosè.

Negli anni successivi, Rosita Celentano ha cominciato ad affermarsi nel mondo della tv come conduttrice. Degna di nota a tal proposito è la sua presenza, al fianco di Davide Mengacci, ne La Domenica del Villaggio. La figlia del Molleggiato ha lavorato anche con Samantha De Grenet ed è stata co-conduttrice di Domenica In.

Comparsa in un episodio di Beautiful, Rosita Celentano ha partecipato come concorrente al reality Cuochi e Fiamme. Tornando alla sua carriera cinematografica, è da citare la sua presenza nel cast di altri quattro film, l’ultimo dei quali, uscito nel 2019, è la pellicola Compromessi Sposi, diretta da Francesco Miccichè.

Vegana e animalista da anni, racconta la sua vita all’insegna della sostenibilità e dell’amore per gli animali, cani in particolar modo, sul blog Honora.eu, uno spazio web dove parla, sempre in ottica di attenzione all’ambiente, di alimentazione, bellezza e salute in generale.

Molto legata alla cugina Alessandra, ha pubblicato tre libri: Grazie a Dio ho le Corna, Grazie a Dio è Gay e Oltre la Pelle. Presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 49mila persone, negli anni ’80 ha avuto una storia con Lorenzo Jovanotti ed è comparsa nel video clip del brano La Mia Moto. Concludiamo ricordando il suo impegno come conduttrice, su Uam.tv, di un tg dedicato alle buone notizie.