Asia Argento e Rosita Celentano, la lite durante il fuorionda: cosa si sono dette

Fonte: Getty Images Lite tra Asia Argento e Rosita Celentano

Lo scontro tra Asia Argento e Rosita Celentano nell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi (in questo caso proprio un nomen omen) è stato una di quelle scene che fanno chiedere se la realtà possa superare la finzione. O forse solo un enorme scherzo?

Comunque, la pagina ufficiale della rai ha pubblicato il video dello scontro. Il set si è trasformato in un vero e proprio ring televisivo, con le due opinioniste protagoniste di una lite esplosiva. Tutto è iniziato da Asia Argento, che non ha digerito l’atteggiamento della collega, rea di essersi alzata senza ascoltare il suo editoriale. Una scena che ha acceso gli animi e ha dato vita a uno scambio al vetriolo, tra parole taglienti e sguardi di fuoco.

L’origine della scintilla

Durante le prove, Rosita Celentano, dopo aver esposto il suo pensiero sulle nonne moderne, più impegnate a curarsi che a fare le nonne, ha deciso di lasciare la sala per rifinire il suo testo. Una scelta che Asia Argento ha trovato del tutto fuori luogo. Con un tono che non lasciava spazio a interpretazioni, Argento ha puntato il dito sulla collega: “Ah, lei nemmeno ascolta la Rosita. Si fa i ca**i suoi. Rimani a ascoltare, noi abbiamo ascoltato il tuo e quindi ora tu ascolti il mio”, ha tuonato. La replica di Celentano è stata di tutto punto, ma ciò non è bastato a spegnere il fuoco.

Chiambretti tenta di fare da paciere (invano)

In un tentativo disperato di riportare l’ordine, Piero Chiambretti ha cercato di calmare le acque: “Dai, siamo una famiglia. Diciamo le cose in modo più allegro”, ha provato a dire. Ma, come prevedibile, la sua battuta è stata accolta con una frecciata ancora più affilata da Asia: “Sì, e infatti c’è sempre la rompica**o nella famiglia.

Stai seduta e ascolta quella degli altri. Siamo qua, facciamo le cose insieme, poi quando abbiamo finito ci alziamo e ce ne andiamo”, ha risposto senza peli sulla lingua. Insomma, quello che doveva essere un programma leggero si è trasformato nel fuori onda in un terreno minato di frecciate personali e rivelazioni taglienti.

Verità o gag?

Il video del fuori onda, pubblicato sui social ufficiali della Rai, ha fatto il giro della rete, alimentando il dubbio: si tratta di una sceneggiata per alzare lo share o di una reale incomprensione tra le due? In fondo, una buona lite in diretta può solo far salire l’interesse del pubblico.

Stanno scherzando? Il dubbio rimane, e c’è anche un precedente che ha fatto scuola, indimenticabile. Stiamo parlando dello scontro tra Victoria Cabello e Ambra Angiolini nel 2009, passato alla storia come uno degli episodi più audaci della televisione italiana, è il perfetto esempio di come il confine tra finzione e realtà possa diventare sfumato quando ci si muove nel mondo dello spettacolo.

Tra schiaffi, tirate di capelli e insulti sparati come proiettili, lo “scontro” ha avuto il potere di far credere al pubblico che fosse tutto vero. Invece, era una gag pianificata nei minimi dettagli, una mossa sagace per alzare gli ascolti e trasformare una puntata qualsiasi in un momento cult.

Ambra Angiolini, in seguito, ha raccontato che lei e Victoria ridevano della cosa, confermando che il loro rapporto è sempre stato ottimo. Ma non si può negare: c’è ancora un piccolo, piccolissimo dubbio, un tarlo, che ci fa pensare che forse non stavano scherzando.