Morto Roberto Bernabai, chi era lo storico giornalista di La7

Aveva lavorato per TMC e TMC2 ed era un volto conosciuto nel mondo del giornalismo sportivo

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123RF Morto il giornalista Roberto Bernabai

Il giornalismo sportivo italiano saluta Roberto Bernabai, scomparso a soli 70 anni. Il suo nome suona di certo familiare a chi seguiva il calcio in tv tra gli anni Novanta e i primi Duemila: telecronista dei grandi tornei internazionali, voce della Liga spagnola su Telemontecarlo e per lungo tempo conduttore del telegiornale sportivo di La7, la Rete nata nel 2001 dalla trasformazione di TMC.

La sua è stata una carriera costruita passo dopo passo, partita dalle pagine dei periodici e proseguita tra radio, emittenti locali e grandi dirette, fino a raccontare tre Mondiali, tre Europei e un’Olimpiade. Bernabai ha percorso un lungo capitolo della storia della televisione italiana: ma quando è iniziato il suo cammino?

Roberto Bernabai, la carriera dalla radio ai Mondiali di calcio

Tutto comincia nel 1975, quando un Bernabai giovanissimo firma i primi articoli per alcune riviste. Gavetta vera, fatta di taccuini scritti a penna e telefonate in redazione. Tra il 1985 e il 1990 il microfono diventa il suo strumento di lavoro: fa il radiocronista e presenta programmi sulle tv locali del Lazio, la scuola ideale per imparare i ritmi serrati della diretta.

Il grande salto arriva nel 1990 con l’ingresso nella squadra sportiva di TMC, l’indimenticata Telemontecarlo. Da quel momento la sua strada si divide in due corsie parallele tra le trasferte come inviato e telecronista da una parte, lo studio dall’altra, alla guida di notiziari e rubriche sportive.

Bernabai ha raccontato tre Mondiali di calcio, quelli del 1990, del 1994 e del 1998, e altrettanti Europei, nel 1992, nel 1996 e nel 2000. Nel suo curriculum figurano pure le Olimpiadi di Barcellona 1992. Pensateci un attimo: l’estate di Italia ‘90, i rigori di Pasadena, la Francia campione in casa. Tutti momenti vissuti con il cuore in gola davanti allo schermo, e lui quei tornei li ha seguiti da inviato, respirandone l’atmosfera da vicino.

Roberto Bernabai a TMC e La7: dalla Liga spagnola ad Area Gol

Per sei stagioni la sua voce ha accompagnato le partite della Liga spagnola in diretta su TMC e TMC2, condividendo il ruolo di telecronista con Francesco Izzi. Accanto a lui, nel commento tecnico, sedeva Giancarlo De Sisti, ex centrocampista della Nazionale: un’accoppiata che ha portato nei salotti italiani il fascino del calcio iberico.

Dal 1992 Bernabai è anche il volto dei telegiornali sportivi dell’emittente, incarico che porta avanti quando TMC cambia nome e diventa La7. In studio guida gli approfondimenti prima e dopo le gare, con un tono pacato che a tanti spettatori ha fatto compagnia nelle serate di campionato.

Dalla stagione 2006-2007, e per due anni, conduce Area Gol, il programma che incornicia le partite di Serie A trasmesse da Cartapiù sul digitale terrestre. Nel suo percorso trovano spazio anche gli spazi di commento legati alle serate di Coppa UEFA, prima e dopo il fischio.