Robert De Niro, la figlia fa coming out: “Sono transgender”

Airyn De Niro, figlia dell'attore Robert, ha dichiarato di essere una donna transgender: "Spero di essere fonte di ispirazione almeno per un’altra persona come me"

Fonte: IPA Robert De Niro

L’inizio di un nuovo capitolo: Airyn De Niro, figlia dell’attore Robert e della modella Toukie Smith, ha svelato in una nuova intervista di essere transgender. L’aspirante attrice e modella ha rivelato di aver iniziato la terapia ormonale lo scorso autunno: “Nella mia vita credo di non essere mai stata davvero vista”.

Il coming out di Airyn De Niro

In una recente intervista con il magazine Them, Airyn De Niro ha rivelato la sua nuova identità: “Sono una donna transgender. Esserlo vuol dire essere aperta ed onesta, soprattutto sui social. Vedendo donne come me mi sono detta ‘Forse non è troppo tardi, forse posso iniziare anche io” ha confessato. La 29enne attrice e modella, figlia dell’attore Robert De Niro e dell’indossatrice Toukie Smith, ha parlato al giornale del percorso iniziato lo scorso novembre, spiegando di essere stata ispirata da sua madre e da donne nere come la star di Orange Is the New Black, Laverne Cox (anche lei transgender), l’attivista trans Marsha P. Johnson, Naomi Campbell e Raven-Symoné.

“Penso che assumere questa nuova identità, sentendomi anche più orgogliosa delle mie origini nere, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro. Spero di poter essere fonte di ispirazione almeno per un’altra persona come me, che è nera, queer, che non è una taglia extra small” ha precisato Airyn. Il suo sogno? “Vorrei vedere più donne trans, più donne nere che magari hanno un corpo più grosso o che non rientrano nello standard della magrezza estrema”.

La ragazza ha raccontato anche di momenti difficili vissuti durante l’infanzia, in cui è stata spesso presa di mira per il suo aspetto fisico: “C’è una differenza tra l’essere visibili e l’essere visti. Io non credo di essere mai stata davvero vista” ha spiegato. “Da bambina mi sentivo sempre dire che ero troppo qualcosa o non abbastanza qualcosa: troppo grande, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Mai una volta che qualcuno mi dicesse semplicemente: “Sei perfetta così come sei”.

Airyn e il rapporto col padre Robert De Niro

Airyn De Niro e il suo gemello Julian Henry sono nati dalla relazione tra l’attore Robert, oggi 81enne, e la collega Toukie Smith. Portare un cognome così ingombrante ha spesso visto la 29enne confrontarsi con l’accusa di essere una nepo baby: “Non sono cresciuta recitando in una delle pellicole di mio padre o partecipando a riunioni di lavoro o a première. Lui ci teneva molto che trovassimo la nostra strada” ha precisato lei, augurandosi: “Vorrei che il successo arrivasse per merito mio. Ovviamente nessun genitore è perfetto, ma sono grata che entrambi i miei genitori abbiano scelto di tenermi lontana dai riflettori“.

Per il suo futuro, infatti, la 29enne sembra avere le idee molto chiare, e ha spiegato di voler diventare una consulente per la salute mentale: “Le persone di colore e quelle queer hanno decisamente bisogno di maggiore sostegno per la salute mentale. Spero di riuscire a dare loro il mio contributo”. Un percorso professionale, quindi, che la porterebbe lontana dai riflettori, impegnata in una missione in cui crede con tutta se stessa.