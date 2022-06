Rebecca Arnone: chi è l’aspirante Miss Mondo fan dei Måneskin

Con la fascia della Val D’Aosta, regione a cui è molto legata sin da quando era bambina, Rebecca Arnone sabato 18 giugno a Gallipoli, in provincia di Lecce, è stata incoronata Miss Mondo Italia 2022. L’evento è stato presentato da Simone Rugiati, chef, conduttore televisivo e scrittore e ha visto trionfare, in diretta su Instagram, la ventenne torinese sulle altre ventiquattro concorrenti arrivate alla serata conclusiva della kermesse.

Dopo questa grande vittoria sotto il cielo della Puglia, Rebecca Arnone è ora chiamata a rappresentare con orgoglio il nostro paese alle finali internazionali del concorso di Miss World che si terranno a dicembre prossimo. Ma chi è questa luminosa stella nascente del firmamento del mondo dello spettacolo?

Senza dubbio bellissima, ma anche con la testa sulle spalle, Rebecca è nata e vive a Torino, come lei stessa ha rivelato nella sua presentazione. Ed è sempre a Torino che, dopo aver conseguito il diploma scientifico, oggi studia Scienze Biologiche all’università.

Alta un metro e ottanta, indossatrice (o meglio mannequin, come lei stessa si è definita) fin dall’età di quindici anni, Rebecca Arnone è un vulcano di fantasia. A dimostrarlo sono i suoi più disparati hobby, tra cui spiccano la pittura e la scrittura. “Mi piace comporre racconti brevi” ha rivelato “ne ho completati ben 10 e ne vado orgogliosa”. Anche lo sport preferito della neo Miss Mondo Italia 2022 è molto particolare “mi piace fare centro e scoccare frecce, pratico infatti con tanta passione il tiro a segno con armi corte e lunghe”.

Tra le più grandi passioni di Rebecca, va annoverata senza dubbio quella per la band capitanata da Damiano David. Passione che proprio Rebecca ha palesato con particolare entusiasmo. “Amo la musica metal-rock ed adoro i Måneskin, ne vado pazza” ha per l’appunto confessato.

L’aspirante Miss World coltiva, tra i tanti, il sogno nel cassetto di farsi strada nel tortuoso e magico mondo dello spettacolo e giustamente vede in questa vittoria un perfetto trampolino di lancio di cui si è dimostrata più che grata “ringrazio Miss Mondo e la sua organizzazione serie e di livello, per avermi dato questa grande opportunità” .

Rebecca Arnone, il fidanzato e la dedica ai genitori

Sono state 120 le ragazze che nei giorni scorsi sono state ospitate in Puglia per il concorso di Miss Mondo Italia, compresa Vanessa Spoto, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (ed ex del tronista Massimiliano Mollicone) che ha gareggiato con la fascia della Toscana. Ma su queste 120 bellezze solo una ha spiccato: Rebecca Arnone.

“A chi dedico questa vittoria? Non ho dubbi. Ai miei genitori” ha sottolineato la ragazza, che era in gara con il numero 21, non appena è stata incoronata Miss Mondo Italia. Figlia unica, Rebecca è infatti legatissima alla sua famiglia composta da papà Giovanni Arnone, medico chirurgo all’ospedale Martini di Torino, e da mamma Sabrina Predebon, di origini venete e casalinga.

E, per chi se lo chiedesse, Rebecca non è affatto single: il suo cuore è da un anno occupato, la giovane neo Miss Mondo Italia è infatti fidanzata da un anno con un ragazzo di nome Federico.