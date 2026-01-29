Rebecca Ghilardi alle Olimpiadi invernali 2026, chi è il fidanzato Filippo Ambrosini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

Filippo Ambrosini è uno dei protagonisti più riconoscibili del pattinaggio artistico su ghiaccio italiano, noto non solo per i suoi risultati sportivi, ma anche per il lungo sodalizio, sia sportivo che privato, con la compagna di gara Rebecca Ghilardi. I due infatti formano uno dei tandem più solidi e apprezzati nel panorama internazionale. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Ambrosini incarna l’esperienza, la tenacia e la passione di chi ha costruito una carriera di spessore in una disciplina tanto tecnica quanto affascinante.

Chi è Filippo Ambrosini, la carriera

Filippo Ambrosini nasce il 26 aprile 1993 ad Asiago, cittadina del Veneto famosa per la sua tradizione sportiva e montana. Il suo rapporto con il ghiaccio comincia molto presto. Inizia a pattinare all’età di otto anni, entrando in contatto con il pattinaggio artistico e sviluppando rapidamente una tecnica che lo porterà dai circuiti giovanili alle competizioni internazionali di vertice.

Nei primi anni della sua carriera agonistica si specializza nel singolo maschile e già nel 2010 conquista il titolo italiano juniores, segno di un talento cristallino e di una dedizione che lo distinguono tra i giovani.

La vera trasformazione arriva quando, a partire dal 2011, Ambrosini decide di dedicarsi al pattinaggio a coppie, disciplina che gli permette di esprimere appieno le sue qualità di sincronizzazione, forza ed eleganza. Il primo partner significativo è Alessandra Cernuschi con la quale partecipa a due edizioni dei Campionati Europei e ottiene il primo risultato storico. I due diventano la prima coppia italiana a salire sul podio di una tappa del Junior Grand Prix.

Il percorso accanto a Cernuschi prosegue fino al 2015, quando si conclude la collaborazione. Ambrosini prova poi una breve esperienza con Alexandra Iovanna prima di incontrare nel 2016 la sua attuale partner, Rebecca Ghilardi.

La coppia Ghilardi-Ambrosini cresce rapidamente fino a diventare una delle realtà più competitive d’Europa. Con Rebecca conquista medaglie ai Campionati Europei, tra cui l’argento a Espoo 2023 e il bronzo a Kaunas 2024, e si impone nel circuito internazionale con medaglie nella ISU Grand Prix e Challenger Series, oltre a vincere il titolo di campioni italiani nel 2024.

Nel 2022, Filippo e Rebecca rappresentano l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, un traguardo che consacra definitivamente la loro presenza nel gotha del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nel corso degli anni la coppia ha collezionato risultati importanti anche nelle tappe di Grand Prix, come il successo in Finlandia nel 2022 e piazzamenti di rilievo presso altre competizioni internazionali, dimostrando di saper competere con continuità ai massimi livelli.

Mentre si avvicinano le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Ambrosini continua a gareggiare con determinazione sul ghiaccio dell’iceLab di Bergamo, pronto a dare il massimo insieme a Rebecca per celebrare una carriera costruita con impegno e passione.

L’amore di Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi

La storia tra Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi va oltre i risultati sportivi. Si tratta di un legame che si è consolidato sul ghiaccio e nella vita di tutti i giorni. Nato dal 2016, il loro rapporto di coppia sul ghiaccio si è rapidamente trasformato in un’intesa profonda e duratura, capace di superare anche le difficoltà tecniche e psicologiche tipiche di una disciplina così esigente.

“Sono sacrifici che alla fine non si sentono – ha raccontato Ambrosini -. Uno da fuori li vede come dei grossi sacrifici, ma per noi è una passione che fin da piccoli ci portiamo dentro. Samo arrivati qui, è vero, sudando, facendo fatica, ma con il piacere di farlo, perché è quello che ci piace fare”.

La loro unione è sempre stata caratterizzata da rispetto reciproco, complicità e uno spirito di squadra che si riflette sia nelle routine coreografiche sia nei risultati internazionali.