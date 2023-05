È morto a Ischia Ray Stevenson, l’attore di Star Wars amato dagli italiani

Ray Stevenson, 59 anni, è morto questa mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, dopo aver accusato un malore sul set del film Cassino a Ischia. Nato nel 1964, ha recitato in diversi film. E’ stato il protagonista Frank Castle nel reboot dell’antieroe dei fumetti Marvel Punisher – Zona di guerra. Ha interpretato Volstagg in Thor di Kenneth Branagh, ruolo che ha ripreso in The Dark World e Thor: Ragnarok. Inoltre, è stato Porthos in I tre moschettieri e nel cast del film distopico Divergent e nel suo sequel, Insurgent. E’ inoltre noto al pubblico per aver recitato in Ahsoka, la serie televisiva statunitense ideata da Jon Favreau e Dave Filoni ambientata nell’universo di Star Wars.

Ray Stevenson è morto a Ischia a 59 anni

Il cinema piange un nuovo grave lutto: dopo la recente scomparsa di Helmut Berger è arrivata la notizia della morte di Ray Stevenson. George Raymond “Ray” Stevenson, l’attore protagonista di Cassino a Ischia, il film che si sta girando in questi giorni a Ischia, è infatti deceduto all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L’attore, nato a Lisburn il 25 maggio 1964 avrebbe compiuto 59 anni tra pochissimi giorni. Stevenson ha accusato un malore sul set e, una volta soccorso, è stato ricoverato nell’ospedale dell’isola. Le condizioni di Stevenson, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate, portando rapidamente al suo decesso. L’attore ha recitato in diversi film, da Thor a Re Artù. Era principalmente noto per aver interpretato Tito Pullo nella serie televisiva Roma prodotta da Rai/BBC/HBO. Nel film Cassino a Ischia, la pellicola che la Catteleya e Paramount girano ad Ischia, era l’attore protagonista.

Ray Stevenson e l’Italia: tra amore e carriera

Sono numerosi i legami tra l’attore britannico e il bel Paese. In primo luogo, l’amore: infatti, dal 1997 al 2005, infatti, è stato sposato con l’attrice Ruth Gemmell, ma dal 2005 è invece legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set della serie Roma. La coppia ha avuto tre figli, Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).

Ma anche la carriera dell’attore britannico lo ha avvicinato all’Italia. Ray Stevenson è infatti morto a Ischia, dove si trovava per la registrazione di Cassino a Ischia, film diretto dal regista italo-americano Frak Ciota. Con una una conferenza stampa, svolta nella sala Consiliare del Comune di Ischia Porto, si è presentato Cassino in Ischia, diretto da Frank Ciota, con Ray Stevenson e Ugo Dighero. Il film, prodotto da Cattleya per Isola Verde Films e DeFina Film Productions, sarà girato , quasi interamente sul territorio dell’isola, coinvolgendo tutti i comuni. “Come regista italo – americano, che ha girato film sia negli Stati Uniti che in Italia e che è cresciuto guardando i blockbuster americani, così come i classicisti neorealisti del cinema italiano. Cassino Ischia è davvero il film per cui sono nato”. Così il regista ha definito questa sua ultima fatica cinematografica. Cassino in Ischia è un film pieno di cuore ed emozioni, una combinazione di talento e risorse americane e l’arte e la creatività italiana. Oltre a Stevenson nel film sono presenti: Ugo Dighero, Miriam Candurro, Marcello Romolo, Simone Mazzella, Alessia Santalucia, Carlotta Natoli, Lucianna De Falco.