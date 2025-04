Pasqua alle Maldive per Totti, vacanze da sogno con Noemi Bocchi e i figli

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Pasqua all’insegna del relax per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sta trascorrendo le vacanze alle Maldive, in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi e dei due figli maggiori. Ilary Blasi, impegnata con la conduzione di The Couple, è invece rimasta a Roma insieme alla piccola Isabel.

Le vacanze pasquali di Totti e Noemi

Spiagge da cartolina, mare cristallino e la compagnia più dolce: Francesco Totti sta trascorrendo così le sue vacanze di Pasqua, per le quali ha scelto il fascino tropicale delle Maldive. Con lui la fidanzata Noemi Bocchi e i figli maggiori, Chanel e Christian. Sono stati proprio questi ultimi a svelare la meta da sogno scelta dal papà, postando scatti e video sui social. Tra paesaggi incantevoli, piatti prelibati e i primi bikini di stagione, la famiglia si sta godendo al massimo il merito relax.

Per uno strano caso del destino, solo lo scorso mese anche Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller avevano scelto l’isola caraibica per qualche giorno di pausa in compagnia delle figlie della showgirl. Attualmente, invece, la Blasi si trova a Roma insieme alla figlia più piccola, Isabel: l’ex letterina è infatta impegnata alla conduzione del nuovo show The Couple, e si appresta a vivere una Pasqua tranquilla e lontana dai riflettori.

La nuova vita di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati per anni la coppia più amata d’Italia, ma da quando hanno annunciato la separazione, hanno scelto vite molto diverse. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex capitano della Roma si sta godendo la nuova relazione con la compagna Noemi Bocchi: le sue pubbliche apparizioni si contano sulle dita di una mano, e raramente lo sportvio condivide dettagli sulla sua vita privata.

Molto diversa, invece, la situazione per Ilary Blasi, che continua con successo la sua attività di conduttrice. Attualmente, l’ex letterina è impegnata con il reality The Couple, che segna il suo ritorno su Canale 5 dopo l’addio all‘Isola dei Famosi: “La prima di The Couple è andata bene, io sono sempre contenta, mi sono divertita! Se mi sono già pentita? No! Fra il mio fidanzato, mia mamma e mia figlia parteciperei in coppia con mia figlia. Avessimo vinto avrei preso 800 mila euro io, 200 mila euro lei, questo perché lei sarebbe lì grazie a me!“ ha dichiarato con l’ironia che da sempre la contraddistingue. La Blasi ha rivelato anche un insolito aneddoto sul programma: “Sia Cristian che Chanel mi hanno chiesto di poter partecipare, ma ovviamente non è possibile”.

L’agenda dell’ex letterina è comunque molto fitta: dopo il successo di Unica, la docu-serie di Netflix incentrata sulla sua vita e sulla separazione da Francesco Totti, la piattaforma ha lanciato un secondo show a lei dedicato, e intitolato proprio Ilary. Il programma segue la sua vita dopo il divorzio, e i nuovi traguardi privati e professionali da lei raggiunti. A differenza del suo celebre ex, ad ogni modo, la Blasi preferisce vivere con estremo riserbo la sua nuova relazione: se di Noemi Bocchi si sa molto, su Bastian Muller aleggia invece un po’ di mistero. Qualcuno, tuttavia, ha parlato di fiori d’arancio…