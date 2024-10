Paola Caruso sposa il fidanzato Gianmarco, ma è guerra con la ex di lui

Fonte: IPA Paola Caruso

Paola Caruso sposa il fidanzato Gianmarco. Ad annunciarlo, emozionatissima, è stata la stessa showgirl nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 27 ottobre. “Mi sposo, lo farò in chiesa. Ancora non ci credo. La data è il 10 luglio. Sono pronta”, queste le sue parole al cospetto di Silvia Toffanin. Eppure dopo quelle dichiarazioni è arrivata repentina la risposta di una donna, Simona Silvestre nonché ex compagna di lui, che tramite alcune storie di Instagram ha rivelato la sua scomoda verità.

Paola Caruso e l’annuncio delle nozze a Verissimo

Sono note le vicissitudini di Paola Caruso, spesso ospite in televisione per parlare dei problemi di salute del figlio Michele. Tanti i momenti difficili, tante le lacrime. Stavolta, però, sono state di gioia nel raccontare la relazione con il fidanzato Gianmarco, col quale è pronta a convolare a nozze.

“Michele è molto contento, gli è sempre mancata una figura maschile – ha raccontato a Verissimo -. Lo chiama papà e io vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato”. “Ci siamo incontrati a colazione, eravamo entrambi con i nostri figli, lui ne ha uno di 8 anni. I bambini hanno iniziato a giocare insieme con le macchinine e ci siamo presentati. È stato il destino“, ha detto poi a proposito del primo incontro con l’uomo.

La verità della ex Simona

Dopo le dichiarazioni di Paola Caruso ai microfoni di Silvia Toffanin, la doccia fredda. Simona Silvestre, ex compagna di Gianmarco nonché madre di suo figlio, ha raccontato tramite le storie di Instagram una verità ben diversa da quella andata in onda nel salotto di Verissimo.

“Con i bimbi in hotel c’ero pure io a Montecarlo, dillo che vi siete scambiati i numeri in hotel mentre c’ero anche io con mio figlio”, ha detto senza mezzi termini, rivolgendosi direttamente al suo ex. “La verità non la dicono per comodità, ma le cose non sono andate proprio così perché quel Capodanno a Montecarlo c’ero anche io, solo che mi stavo allenando in palestra e loro si sono scambiati i numeri di telefono. Lei sapeva di me e sapeva anche che io ero lì, ma la cosa grave è che la storia con il mio ex compagno è continuata ad andare avanti. Con tutto ciò, loro hanno iniziato una storia a mia insaputa“, ha continuato.

Si tratterebbe dunque di un tradimento in piena regola, dal momento che le due storie sarebbero andate avanti parallelamente fino allo scorso luglio. “Se voleva dei chiarimenti ero disponibile, ma lei ha fatto orecchie da mercante, ma si sapeva. Non ho parole per questa falsità che voglio far vedere”, ha continuato la donna che, nelle ore successive, ha condiviso ulteriori storie per chiarire la sua posizione, annunciando persino un’intervista.

Punto per punto, Simona ha voluto chiarire alcune questioni importanti, dal presunto accordo di separazione firmato nel 2020 (che, a suo dire, non esisterebbe) fino all’essere considerata “ex moglie”, rispondendo a un commento piccato della Caruso: “Moglie o non moglie, io sono stata la sua compagna e con lui ho avuto un figlio, quindi se per te questa cosa non è importante mi dispiace, perché sei mamma pure tu“.