Fonte: IPA Paola Caruso

Paola Caruso ha rilasciato una sconvolgente intervista a Verissimo, durante la puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl, infatti, ha svelato di aver annullato le nozze con il compagno Gianmarco, perché ha scoperto delle bugie e dei rapporti a lei nascosti, che non ha potuto ignorare.

Paola Caruso, l’annullamento delle nozze

Paola Caruso è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nel corso della puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl ha svelato alla conduttrice televisiva di aver subito una grande delusione amorosa, visto che ha deciso d’annullare le sue nozze, dopo due anni d’amore con il fidanzato Gianmarco.

La protagonista di Avanti un altro ha rivelato che alla base della sua scelta c’erano delle novità che ha scoperto improvvisamente e di cui era all’oscuro in precedenza: “Era tutto pronto, tutto organizzato. Ho investito due anni della mia vita. Poi sono successe, ma proprio in questi mesi, alla fine, delle cose che ho scoperto che mi hanno lasciata basita. Noi eravamo in una relazione a quattro, io non sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio (la sua ex compagna che ho denunciato) e l’altra persona di cui io non potrò mai separarmi in tutta la mia vita, il padre di mio figlio. Io non ho più parole, tremo”.

Paola Caruso ha raccontato che tutto è successo mentre si trovava da sola in America per affrontare i problemi di salute del figlio, senza il compagno, che non l’ha raggiunta per motivi lavorativi: “Io penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi, perché era una cosa che mi ha mandato fuori di testa. Invece di sostenermi, diceva delle cose orribili, ‘Sei andata fuori di testa’”.

In questo momento così complicato, la showgirl ha provato a festeggiare il compleanno del fidanzato, facendogli recapitare una torta: “Non lo trovavano per dargli sta tortina, il ristorante dove mi ha detto che era andato, era chiuso, insomma, comincio a capire che c’era qualcosa che non quadrava. C’erano delle bugie. Mi mandano delle foto. Lui ha passato il suo compleanno, come una famiglia felice, con la sua ex e il figlio, perché non me lo dici? Io sto qua in America ad affrontare la cosa più difficile da sola”.

Paola Caruso è rimasta delusa per le bugie ricevute e perché il compagno Gianmarco ha continuato a intrattenere rapporti con una donna che diceva di aver denunciato. La stessa, dopo l’episodio del compleanno, avrebbe condiviso altre foto dalla casa del fidanzato della showgirl: “Uno viene a casa tua senza di te? Io non posso stare in un dubbio”.

A tutto ciò si è aggiunta un’altra rivelazione sconvolgente: “Ho scoperto che lei si sente col padre di mio figlio. Intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita, io in tutto questo casino ho fatto ‘Ciaone’, ho lasciato stare tutto. Mi è venuto proprio un disgusto… Sono arrivata proprio allo schifo direttamente”.

Secondo Paola Caruso il fidanzato non ha mai avuto la forza di prendere una posizione netta in suo favore: “Con lei doveva tagliare tutti i rapporti dopo tutto quello che è successo… Io voglio un uomo che mi ami, che mi rispetti, che mi renda felice e che renda felice mio figlio. Io ho annullato il matrimonio”.

La showgirl si è commossa per quanto le è accaduto, svelando il suo desiderio più grande: “Non chiedo tanto, chiedo una famiglia piena d’amore”.

Paola Caruso, la salute del figlio Michele

Paola Caruso ha raccontato a Verissimo il suo dolore per aver dovuto cancellare le sue nozze. Ma ha raccontato anche delle belle novità su Michele, suo figlio, da lei ha definito l’uomo della sua vita. Le condizioni di salute del bambino sembra stiano migliorando: “Stiamo facendo la fisioterapia per adesso, il cammino sembra molto migliorato quindi sono felice. Sembra che io sia riuscita nell’intento. Il problema è che il corpo ha memoria… Anche se il dolore non c’è più, mi hanno spiegato i dottori, il corpo si muove come se ci fosse… Lui ha camminato male per due anni”.

Almeno su questo aspetto della sua vita, la showgirl si sente davvero più serena: “Sono più serena, perché ho fatto tutto quello che potevo fare e anche di più”.