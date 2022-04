Ornella Vanoni non sta bene: “Mi fermo”. E cancella tutti gli impegni estivi

Sapere dire “mi fermo” è molto più importante (e difficile) di andare avanti nonostante tutto. Quindi la decisione di Ornella Vanoni deve essere stata tutt’altro che facile. La cantante ha infatti annunciato che, a parte qualche piccola eccezione, l’estate sarà dedicata al riposo. E lo ha fatto anche voledo far capire ai suoi tantissimi fan il perché di questa scelta.

Così ha raccontato tutto in un post condiviso su Facebook (e nelle storie Instagram) in cui ha chiarito le ragioni di questo passo.

Ornella Vanoni, la decisione di fermarsi

La sua voce dal timbro potente ed emozionante è tra le più amate del panorama musicale italiano e, tranne una manciata di eventi, quest’estate il suo pubblico non potrà lasciarsi cullare dalla magia che sa creare Ornella Vanoni su un palco. La cantante, infatti, non sta bene ed è stata lei stessa a volerlo spiegare attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook e nelle storie su Instagram. Una decisione indubbiamente sofferta, ma necessaria e coraggiosa.

Nel lungo post che ha affidato ai suoi social si legge: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!”.

Parole chiare, di una persona che ha deciso di prendersi una pausa e di farlo per stare meglio, per pensare a se stessa e alla propria salute. Ma del resto il suo annuncio non poteva che essere così, perché uno dei tanti pregi della cantante, al di là del lato puramente artistico, è il suo essere genuina e sincera.

Non mancherà, però, la sua presenza a tre eventi, che Ornella Vanoni ha ricordato ai suoi follower: “ Sarò comunque molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo – ha scritto – Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”. Quindi, seppur poche, non mancheranno le occasioni per godere della sua voce che, a 87 anni, è ancora tra le più amate del mondo della musica. Prima data quella del 24 aprile al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo.

Ornella Vanoni, i tanti impegni della cantante

Gli ultimi anni per Ornella Vanoni sono stati densi di impegni. A partire dal suo ruolo nel film 7 donne e un mistero, remake della celebre pellicola di Francois Ozon (8 donne e un mistero) e diretto da Alessandro Genovesi, fino al docu-film dedicato a lei: Senza fine, diretto da Elisa Fuksas. Gli ultimi mesi, poi, sono stati complicati: la cantante è stata vittima di una caduta in treno che l’ha obbligata a un periodo di riposo, poi era stata Verissimo dove aveva potuto raccontare cose le fosse accaduto.

Ora per lei si profila un’estate di riposo e senza impegni, da dedicare a se stessa.