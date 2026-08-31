Novak Djokovic, quanto è alto il campione di tennis

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IPA Novak Djokovic

Chi segue il tennis anche solo per passione, magari la domenica pomeriggio sul divano, prima o poi si è posto questa domanda: quanto è alto davvero Novak Djokovic? Il campione serbo, con la sua elasticità quasi innaturale e quei recuperi impossibili a fondo campo, sembra sfidare le leggi della fisica ogni volta che scende in campo. E vederlo allungarsi su una palla corta o chiudere il punto con una spaccata perfetta fa venire spontaneo chiedersi se dietro tanta magia ci sia anche un fisico particolarmente favorevole, oltre a un talento fuori dal comune.

Quanto è alto Novak Djokovic: i centimetri esatti

Partiamo dal dato concreto: Novak Djokovic è alto 188 centimetri, per un peso che si aggira intorno ai 77 chilogrammi. Nato a Belgrado il 22 maggio 1987, oggi il fuoriclasse serbo ha raggiunto un’età matura ma continua a giocare con la fame e la freschezza di un ventenne. Non è un caso che venga spesso descritto come uno degli atleti più completi mai visti su un campo da tennis: la sua struttura fisica, né troppo massiccia né troppo esile, gli regala una mobilità laterale fuori dal comune, qualità che in vent’anni di carriera gli ha permesso di trasformare ogni scambio in un’estenuante prova di pazienza per l’avversario di turno.

Chi lo ha incrociato di persona racconta spesso una sensazione simile: Djokovic sembra più alto di quanto i numeri suggeriscano, forse per il portamento eretto e la sicurezza quasi regale con cui si muove, dentro e fuori dal campo. Del resto, nel circuito ATP di oggi, popolato da giocatori sempre più longilinei, i suoi 188 centimetri lo collocano in una fascia alta ma non eccezionale: la vera differenza, semmai, la fa quello che riesce a farci, con quel fisico.

L’altezza di Djokovic a confronto con Federer e Nadal

Una curiosità che appassiona molti tifosi riguarda il paragone con gli altri due membri del leggendario “Big Three”. Sia Roger Federer che Rafael Nadal sono alti 185 centimetri: Nole risulta quindi il più alto dei tre, seppur di pochissimo. Una differenza minima, che qualche esperto collega comunque al servizio potente del serbo e al suo posto tra i migliori di sempre per numero di ace messi a segno in carriera. Sappiamo invece che Jannik Sinner è alto 191 cm.

Sarebbe però riduttivo spiegare il successo di Djokovic soltanto con i centimetri. Il vero segreto sta nella combinazione tra fisico, testa e un lavoro quotidiano instancabile: basti pensare che il suo bottino personale conta oggi 24 titoli del Grande Slam, record assoluto nel tennis maschile, oltre al primato di 428 settimane trascorse al numero uno del ranking mondiale, un traguardo che nessun altro tennista, uomo o donna, ha mai avvicinato. Numeri che raccontano una fame di vittorie mai sopita, nemmeno ora che deve vedersela con una nuova generazione di fenomeni come Sinner e Alcaraz.

Anche nella stagione 2026 Djokovic resta protagonista nei tornei più importanti: dopo essere arrivato in finale agli Australian Open, il campione serbo continua a inseguire nuovi traguardi, con quella determinazione che lo ha reso amato, e un po’ temuto, in ogni angolo del pianeta.

Alla fine, forse, la vera domanda non è quanto sia alto Novak Djokovic in centimetri, ma quanto sia riuscito ad alzare, anno dopo anno, l’asticella del tennis stesso. E su questo i numeri parlano chiaro: nessuno, finora, è arrivato più in alto di lui.