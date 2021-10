Nina Rima è incinta: la modella avrà una bambina

“Io l’ho sempre saputo che saresti stato tu, dal momento in cui ti ho conosciuto e visto come affrontavi il mondo ho avuto la certezza che per me saresti stato famiglia”. Sono queste le splendide parole con cui Nina Rima ha esordito nel post in cui ha annunciato di essere incinta. Parole rivolte prima di tutto all’uomo che l’ha fatta innamorare, Giuseppe Elio Nolfo.



La modella ha pubblicato diversi scatti in cui è evidente tutta la sua gioia per la lieta notizia: sorrisi, abbracci e le ecografie che testimoniano il frutto del loro amore. Così ha deciso di comunicare ai fan che presto diventerà mamma.

Nina Rima, l’annuncio della gravidanza

“Ci è voluto poco per farmi fare un biglietto di sola andata e raggiungerti – prosegue il post – Più tempo passavamo insieme e più ogni mia certezza cresceva, tanto che a fine estate abbiamo deciso di prendere Raul e fortificare ancor di più un legame che aveva tutta l’aria di essere vero e solido! Un anno è passato e nulla è cambiato, così è arrivata Sasha perché l’amore non si divide ma si moltiplica e questo noi l’abbiamo appreso bene!”, dice facendo riferimento ai due cani che la coppia ha preso a vivere con loro.

“Sognavo questo momento dalla scorsa estate, immaginavo noi in una bella casa con un bel cagnolone e prima o poi il frutto del nostro amore. Un bambino tutto nostro da amare coccolare e crescere!

Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo. Ed eccoci qua.

Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può. Ora tutti insieme non vediamo l’ora di conoscerti piccolo lamponcino. Qua fuori siamo già pieni d’amore tutto per te pronti a strapazzarti di baci e non lasciarti mai! Che gioia immensa poter condividere con voi l’arrivo della nostra prima figlia“, conclude.

Nina Rima, la “modella bionica”



Una notizia che non può che rendere felici tutte le persone che seguono Nina Rima, che si autodefinisce “modella bionica”, per via di quell’amputazione della parte inferiore della gamba che però l’ha resa ancora più forte e consapevole. E che, a suo dire, le ha cambiato in meglio la vita.

“La mia famiglia si è ritrovata – aveva detto la modella da Chiambretti tempo fa – E il grande affetto delle persone che mi seguivano sui social si è pian piano trasformato in ringraziamento per la forza e la positività che riuscivo a trasmettere io a loro, con la mia esperienza”.