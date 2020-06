Nina Moric ritrova l’amore al fianco di un uomo misterioso, la foto su Instagram

editato in: da

Finalmente, per Nina Moric sembra tornato a splendere il sereno. La soubrette e modella croata ha attraversato un anno davvero difficoltoso e, per un motivo o per un altro, a scatenare i suoi problemi più grandi erano le persone in cui aveva riposto più speranze, i suoi partner. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate.

La Moric ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto in bianco e nero in compagnia di un uomo misterioso che sembra starle ridando la serenità e la voglia di vivere una nuova storia d’amore. Il nuovo compagno della bella Nina sarebbe dunque riuscito in un’impresa difficoltosa: riconquistare la sua fiducia.

Sì, perché per chi non lo sapesse, Nina Moric è reduce da una tormentata storia con Luigi Mario Favoloso, la cui infausta evoluzione l’ha parecchio provata e stancata. Favoloso ha infatti fatto discutere per essere scomparso nel nulla dopo la fine della loro relazione, facendo per altro allarmare amici e colleghi.

Questo fatto, che comunque ha ancora dei contorni incerti, ha scoperchiato un vaso di Pandora che ha dato il via a pesanti accuse e scontri, oltre che a rivelazioni nel salotto di Live – Non è la D’Urso, le quali hanno fatto discutere per molto tempo.

Stanca di tutto ciò, la Moric aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno al figlio Carlos Maria, avuto dall’ex marito Fabrizio Corona. Si era anche riavvicinata a quest’ultimo, al punto che si vociferava che fossero tornati insieme. Invece, il legame con Corona è semplicemente amichevole e pieno di una stima che per molti anni era venuta a mancare.

A far tornare a battere il cuore della soubrette non è, pertanto, stato il suo storico compagno, nonostante entrambi abbiano detto che rifarebbero ogni cosa, compreso il matrimonio. È una persona nuova, entrata nella sua vita in punta di piedi e tenuta segreta fino a questo momento.

Una persona di cui la showgirl vuole rivelare, per il momento, solo il minimo indispensabile: non ha infatti reso noto il nome. Ha lasciato, però, che a parlare fosse la dedica con la quale ha accompagnato la foto che testimonia la loro storia:

You brought out a woman in me…

Tu porti fuori la donna che c’è in me: una dedica passionale ma anche piena di tenerezza, quella tenerezza che sembrava mancare nella vita di Nina nonostante la meritasse più di chiunque altro. Non resta che augurarle che questo amore, finalmente, la porti a illuminarsi di un sorriso che per molto tempo era scomparso.