Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, è in ospedale: il messaggio su Instagram

Nicoletta Larini, attuale fidanzata di Stefano Bettarini, si trova in ospedale: sul suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto dopo l’operazione di tonsillectomia. La sua fama è incrementata a seguito della sua partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 insieme a Stefano. Nicoletta si è dovuta operare alle tonsille, che negli ultimi tempi le causavano problemi continui.

Nel suo post, ha spiegato che “L’operazione di tonsillectomia è andata bene (qua stavo per andare in sala operatoria). Adesso sono ancora mezza sedata. Ci sentiamo presto, un bacio a tutti”. Ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi follower e i fan della coppia: Stefano e Nicoletta sono infatti amatissimi e raccolgono molti consensi dal pubblico.

Successivamente, Nicoletta ha postato molte storie, dove, a cuore aperto, si è raccontata e ha ringraziato tutti per i messaggi e il sostegno ricevuto. “Adesso devo iniziare la fase della guarigione, consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione nel sangue”.

Classe 1994, la Larini lavora attualmente come fashion designer e ha seguito un percorso di studi molto avanzato, allo IED di Firenze, oltre che alla Nottingham Trent University. Il padre, Nicola Larini, lavorava come pilota per la Formula1.

L’operazione a cui si è sottoposta, la tonsillectomia, è di per sé di routine, tuttavia, la fase post operatoria non è per nulla semplice da affrontare, soprattutto per le eventuali complicanze, oltre che per la difficoltà nella deglutizione che può sorgere nei giorni successivi.

Nonostante tutto, però, ha scelto comunque di farsi operare: al suo fianco, come sempre, Stefano Bettarini, per cui la differenza d’età (22 anni) non è mai stata un problema né uno scoglio: ormai i due stanno insieme da tempo. Anche la loro partecipazione a Temptation Island Vip è andata bene: il legame si è rafforzato e dura tutt’oggi alla grande.

La 27enne adesso dovrà seguire il percorso post operatorio. Bettarini, dal canto suo, ha deciso di condividere una storia su Instagram, dedicata alla fidanzata, in cui sono presenti una foto di loro due e una scritta: “Torna presto“.