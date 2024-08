Nicole Eggert: “La chemioterapia ha funzionato”. La gioia della star di Baywatch

Fonte: Getty Images Nicole Eggert e la sua battaglia contro il cancro al seno

Nicole Eggert, nota per il suo iconico ruolo di Summer Quinn nella serie televisiva cult degli anni ’90 Baywatch, ha affrontato una delle battaglie più difficili della sua vita. A gennaio, l’attrice 52enne ha annunciato pubblicamente di avere un tumore al seno, precisamente un carcinoma cribriforme al secondo stadio.

Dopo questa rivelazione ha cominciato una dura battaglia per debellare il cancro, che sembra abbia vinto.

Prime preoccupazioni

Lo scorso dicembre, Nicole ha iniziato a notare sintomi insoliti come un aumento di peso di 11 kg in tre mesi e un dolore intenso al seno. Pensando che questi cambiamenti fossero legati alla menopausa, l’attrice ha deciso di sottoporsi a controlli medici più approfonditi quando il dolore è diventato insopportabile.

In un’intervista, ha descritto il dolore come un “pulsare e un fastidio costante” che l’ha spinta a consultare il suo medico di base.

Nicole Eggert, la scoperta e la lotta contro il cancro

La scoperta del tumore ha spinto Nicole a cercare immediatamente il supporto degli oncologi per affrontare la malattia. Le è stato diagnosticato un carcinoma cribriforme, un tipo di tumore al seno noto per la sua crescita lenta ma che richiede comunque trattamenti tempestivi. Gli specialisti le hanno quindi prescritto una serie di cicli di chemioterapia, con l’obiettivo di ridurre il tumore e prepararla per un eventuale intervento chirurgico.

Il trattamento chemioterapico non è stato semplice per Nicole. Le sedute hanno comportato sacrifici e momenti di dolore, sia fisico che emotivo. Nonostante le difficoltà, l’attrice ha mantenuto una visione positiva, trovando forza nella sua famiglia e nei suoi fan. La sua battaglia non è stata solo personale ma anche condivisa pubblicamente, e così i suoi sostenitori l’hanno accompagnata in questo difficile percorso.

Fonte: Getty Images

Un annuncio commovente

Dopo settimane di cure intensive, Nicole ha voluto aggiornare i suoi fan sui progressi del trattamento. Ha scelto di farlo tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una notizia che ha riempito di gioia e speranza i suoi supporters.

Nel filmato, ha rivelato con gioia di aver ricevuto notizie incoraggianti dai suoi chirurghi dopo un incontro con loro. Con lacrime di felicità, ha spiegato che i medici hanno usato le parole “risposta completa” per descrivere l’efficacia della sua chemioterapia. “Cosa significa questo? Il mio corpo ha risposto completamente alla chemio”, ha detto emozionata. Non è stato rilevato alcun segno di cancro nella zona colpita, e ora può procedere con la pianificazione dell’intervento chirurgico.

Nicole ha confermato che il prossimo passo nel suo percorso di guarigione sarà un intervento di mastectomia seguito da una ricostruzione del seno. Ha descritto questa fase come un “nuovo viaggio”. Riferendosi ai trattamenti chemioterapici, ha esclamato: “Ha funzionato. Ha funzionato. Ha funzionato!”.

Il supporto della famiglia

Durante questa fase delicata, Nicole ha trovato un enorme sostegno nella sua famiglia, in particolare nella figlia, il cui compleanno è stato un’occasione di celebrazione. “Festeggerò alla grande”, ha affermato nel video, esprimendo quanto sia stato importante avere accanto una “ottima compagna” in questo difficile viaggio.

Dopo l’aggiornamento, Nicole è stata sommersa da messaggi di affetto e supporto da parte di amici e fan. Jason Hervey, attore di The Wonder Years, ha scritto: “Le tue lacrime hanno portato lacrime anche a me. Siamo amici da quasi 40 anni? Vorrei essere lì per darti un enorme abbraccio… siamo qui per te e la tua famiglia, Nicole. Siamo tutti con te!”. Anche Alyssa Milano e Seth Green hanno espresso il loro sostegno, commentando con messaggi affetto il post di Nicole.