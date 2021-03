Naya Rivera, il cast di Glee si riunisce per ricordarla

editato in: da

Una reunion del cast di Glee, una delle serie più seguite che è andata in onda dal 2009 al 2015: l’occasione perché avvenga sarà la 32esima edizione del Glaad Media Awards per ricordare Naya Rivera, l’attrice tragicamente scomparsa la scorsa estate in un incidente in barca sul lago Piru.

Un tributo virtuale che avviene per celebrare i dieci anni da quando Santana Lopez, il personaggio che interpretava nella famosa serie musicale, ha fatto coming out. I Glaad Media Awards sono premi annuali assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation che vengono conferiti a persone o produzioni che offrono un’immagine veritiera della comunità LGBTQ.

I premi sono nati nel 1990 e quest’anno andranno in scena l’8 aprile e si svolgeranno in versione virtuale a causa della pandemia in corso. Non si conoscono molti dettagli su come si svolgerà il tributo all’attrice da parte del cast, ma è noto l’elenco degli attori della serie con i nomi di quelli che dovrebbero prendere parte all’evento e che dovrebbe essere Demi Lovato (la cantante ha interpretato la fidanzata di Santana in Glee) a introdurre il tributo, in base a quanto riportato da Deadline.

Nello specifico dovrebbero essere: Jacob Artist, Chris Colfer, Darren Criss, Vanessa Lengies, Jane Lynch, Kevin McHale, Heather Morris, Matthew Morrison, Alex Newell, Amber Riley, Harry Shum Jr., Becca Tobin e Jenna Ushkowitz.

La scomparsa di Naya Rivera a soli 33 anni ha colpito nel profondo non solo i fan della serie, ma anche i suoi tanti amici e colleghi della serie che hanno condiviso l’incredulità e il dolore per le sua morte con alcuni ricordi suoi social, ma non solo: aveva fatto il giro del mondo l’immagine di alcuni membri del cast abbracciati sulle sponde del lago quando era arrivata la terribile notizia. Dalle ricostruzioni era emerso che l’attrice era uscita a fare una gita in barca con il figlioletto, una giornata da trascorrere insieme che poi si è trasformata in una tragedia.

Ora è arrivato il momento del tributo a questa attrice di grandissimo talento e bellezza, venuta a mancare troppo presto, e al suo ruolo nella serie televisiva. Uno show di grandissimo successo, che nel corso degli anni di produzione ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Glee raccontava amori, vita scolastica, successi e passioni di un gruppo di ragazzi e il tutto ruotava attorno al “Glee club” della scuola, gruppo di canto e ballo.