Naya Rivera, ritrovato un corpo. Il dolore dell’ex e i messaggi dei colleghi di Glee

Una gita sul Lago Piru in California, in compagnia del figlio di quattro anni, è costata la vita alla trentatreenne Naya Rivera, ex protagonista del telefilm Glee. Il ritrovamento di un corpo sul posto della scomparsa sembrerebbe non lasciare più spazio a dubbi. Il tragico destino dell’attrice rappresenta una grande ferita per la sua famiglia, gli amici e i per i fan dello show, che già in passato hanno pianto per le drammatiche vicende degli attori.

Il 9 luglio, infatti, Naya Rivera è scomparsa. Il figlio, che doveva essere in sua compagnia, è stato ritrovato da solo su una barca nel bel mezzo del Lago Piru. Fin da subito, alle autorità, la situazione è apparsa estremamente grave. Notizie poco incoraggianti, che avevano lasciato tutti senza parole, soprattutto l’ex marito della star Ryan Dorsey che, incredulo, mentre correva dal suo primogenito, aveva dichiarato:

Sono sconvolto.

Le speranze, però, non si erano mai spente, almeno fino ad oggi. Stando a quanto riportato dal portale TMZ, infatti, il corpo ritrovato nel Lago Piru sarebbe proprio quello dell’attrice. A confermare la tragica notizia anche i colleghi della Rivera, che sui social hanno pubblicato messaggi di cordoglio, di affetto e vicinanza alla famiglia. La prima a rilasciare una dichiarazione sui social è stata Jane Marie Lynch, che in Glee interpretava Sue Sylvester, temibile insegnante del personaggio portato in scena da Naya:

Riposa con dolcezza, Naya. Che grande forza che eri. Amore e pace alla tua famiglia.

Sono seguiti, tra gli altri, i post increduli di Max Adler, Dave Karofsky nello show, e Iqbal Theba, alias il Preside Figgins, che hanno condiviso cuori spezzati ed emoticon che lasciano poco spazio all’interpretazione.

Il ritrovamento del corpo senza vita, che con molta probabilità è quello di Naya Rivera, capita proprio nel giorno dell’anniversario di un altro triste evento che ha colpito il cast di Glee. Il 13 luglio del 2013, infatti, è venuto a mancare, all’età di 31 anni, anche Cory Monteith, che nello show interpretava il giovane Finn Hudson.

La scomparsa di Naya Rivera, così, segna un altro doloroso momento per i fan di Glee, ma soprattutto rappresenta un grave lutto per tutti coloro che le erano affezionati.