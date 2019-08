Nancy Brilli si sfoga contro la Rai: il post su Instagram e la polemica

editato in: da

Nancy Brilli si sfoga contro la Rai e racconta di essere stata bocciata a un provino per interpretare Oriana Fallaci.

Classe 1964, l’attrice è sulla cresta dell’onda dal 1984, quando esordì al cinema diretta da Pasquale Squitieri. Nel suo curriculum ci sono film di grande successo, da Compagni di scuola a Febbre da cavallo, sino a Maschi Contro Femmine ed Ex. La Brilli è conosciuta per aver preso parte a fiction molto amate dal pubblico, come Commesse e Il Bello delle Donne.

Nancy, da sempre molto attiva sui social, in questi giorni ha condiviso su Instagram alcuni pensieri che riguardano il suo rapporto con la Rai. L’attrice ha svelato di aver lavorato molto per realizzare il provino di Oriana Fallaci, ma di essere stata respinta da una dirigente dell’azienda di viale Mazzini dopo tante promesse mancate.

La Brilli ha postato alcuni video che la ritraggono durante il provino in cui assomiglia in modo impressionante alla giornalista toscana. “Il provino per Oriana Fallaci – ha scritto Nancy -. Le mani, la bocca… un bello studio. La funzionaria Rai mi disse: si si, bello . I trucchi li facciamo anche noi a Tale e quale. E poi le attrici non sono più le ragazze anni novanta, devono essere come le donne vere. Mai più fatto fiction in Rai, dove sono nata. Che ne pensate? #rai #actress #attriceitaliana”.

La fiction su Oriana Fallaci è stata poi realizzata e risale al 2015. Al posto di Nancy Brilli, che aveva sostenuto il provino, Vittoria Puccini. I fan si sono complimentati con l’attrice per la bravura e hanno attaccato la Rai, colpevole di non aver colto il suo talento.

“La funzionaria ora lavora alla mensa RAI vero?” ha scritto qualcuno e la Brilli ha risposto: “Purtroppo è ancora lì”. “Credevo fosse la vera Oriana, ti dico solo questo” ha aggiunto un follower, mentre altri commenti sono stati: “Spettacolare…Come è apparsa l’immagine ho pensato fosse lei!”, “Ci Ha perso la RAI ha non chiamarti più si tenessero la gente inesperta”.