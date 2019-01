Nadia Toffa su Instagram difende la chemioterapia: contro chi la vuole morta

editato in: da

Nadia Toffa, tutto sulla Iena bresciana

Nadia Toffa pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in ospedale durante la chemioterapia.

La Iena, che sta combattendo contro il cancro da lungo tempo, scrive un lungo commento per spiegare perché non smetterà di parlare della sua malattia, rispondendo alle critiche di chi l’accusa di voler spettacolarizzare il tumore. E soprattutto contro chi la vuole morta.

Nadia difende la chemioterapia:

A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo “sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro”. Basta vedere il tumore come un tabù! Gli ospedali sono pieni di persone malate, anche nei reparti dei bambini. Diffidate dai cialtroni e affidatevi alla medicina ufficiale.

Il pensiero corre alla polemica in cui, suo malgrado, era stata trascinata da Eleonora Brigliadori che proponeva terapie alternative, prive di fondamento scientifico, alla chemio. Anche se la Iena non fa nomi e non si riferisce a nessuno di specifico.

Nadia va avanti serena e con coraggio:

A chi mi vuole morta invece dico che c’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi; e io rispetterò il Suo disegno per me, come chiunque altro. Viva la vita sempre!

Il post della Toffa ha particolarmente colpito i numerosi follower che si stringono intorno a lei per farle sentire tutto il loro sostegno:

Con coraggio stai affrontando una battaglia molto dura ma riesci a trovare sempre le parole giuste che possono essere comprese affondo da chi nella vita ha imparato a non giudicare ma bensì a entrare in empatia con chi è in difficoltà , debole, malato , affranto ….la tua forza che sia di esempio, incoraggiamento e forza.

Altri scrivono:

Un abbraccio Nadia, ti auguro di tirar fuori tutte le forze più nascoste che hai per combattere…grazie per il tuo esempio.

E ancora: