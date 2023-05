Morta ex concorrente del “GF” di Alessia Marcuzzi: Monica Sirianni aveva 37 anni

Fonte: Ansa Alessia Marcuzzi al "GF 12", l'edizione di Monica Sirianni

Monica Sirianni è morta a soli 37 anni. La scomparsa dell’ex concorrente del GF condotto da Alessia Marcuzzi si trovava in un bar di Soveria Mannelli con un gruppo di amici quando ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Immediati i soccorsi, che hanno cercato di rianimarla nel disperato tentativo di salvarla. La giovane italo-australiana si è spenta all’arrivo in ospedale.

Addio a Monica Sirianni, concorrente del GF nel 2011

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità, che oggi si interroga sulle cause di una scomparsa così prematura. Sono infatti per ora ignote e si attendono i risultati dell’esame autoptico. Al momento del malore, rivelatosi poi fatale, la giovane stava trascorrendo una serata con gli amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Trasportata d’urgenza al nosocomio di Soveria nella notte del 5 maggio, per Monica Sirianni non c’è stato niente da fare.

Da giovanissima, conosce la notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello su Canale 5, nelle versione nip e quell’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Un’edizione lunghissima che si concluse ad aprile e che vedeva Alfonso Signorini ricoprire il ruolo di opinionista. Era l’anno di Sabrina Mbarek, giunta meritatamente alla vittoria, e del ritorno di Patrick Ray Pugliese, che si classificò al terzo posto.

Monica Sirianni era nata a Sydney da genitori calabresi, che avevano deciso di emigrare per costruirsi una vita lontani dall’Italia. Lei, invece, aveva scelto di rientrare contro il parere della famiglia. E qui aveva voluto ricominciare. Il suo successo non era durato però molto, tanto che era tornata alla sua vita di sempre. In Calabria, dove aveva preferito stabilirsi, lavorava come insegnante di inglese.

Come abbiamo specificato, di lei non c’erano state più notizie. Aveva infatti scelto di tornare a una vita normale e lontana dai riflettori, che su di lei si erano spenti subito dopo la partecipazione al Grande Fratello tra il 2011 e il 2012. Monica Sirianni era inoltre rimasta in Italia, nonostante la sua famiglia fosse rimasta in Australia, confermando il suo desiderio di restare a vivere nel suo paese d’origine. Ad appena 37 anni, è scomparsa per un malore del quale non si conoscono ancora le cause.

Il GF e l’amore per Fabrizio Conti

Come accade a molti tra le mura del loft di Cinecittà, anche Monica Sirianni aveva trovato l’amore. La bellissima concorrente del Grande Fratello aveva addirittura deciso di lasciare il suo fidanzato di allora, Diego Bevilacqua, per provare a dare una chance a Fabrizio Conti. I due hanno trascorso molto tempo insieme all’interno della Casa ma la passione che era esplosa durante il programma non era destinata a durare. Si erano infatti lasciati subito dopo la fine del programma e del loro rapporto non si sono più avute notizie.

Eppure, tutto sembrava deporre a loro favore. Per lei, Fabrizio Conti aveva persino deciso di accantonare la sua passione per Martina Pascutti, mentre lei aveva lasciato il suo fidanzato che all’epoca non la prese bene. Nessuno dei due ha reagito alla notizia della scomparsa di Monica Sirianni, preferendo mantenere la giusta privacy in un momento così doloroso.