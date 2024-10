Molly O’Neill, chi è la figlia di Teri Garr

La scomparsa di Teri Garr ha gettato una profonda ombra di tristezza nel mondo del cinema. L’iconica attrice, conosciuta per le sue interpretazioni indimenticabili in film come Frankenstein Junior e Tootsie, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop, diventando un simbolo di talento e ironia.

Malata da tempo di sclerosi multipla, Teri Garr lascia dietro di sé numerosi affetti, tra cui quello più prezioso: sua figlia, Molly O’Neill.

Chi è Molly O’Neill

Tra i grandi amori di Teri Garr, oltre a quello per il cinema che l’ha portata a vivere una carriera ricca di successi e riconoscimenti, ce n’è uno che emerge come incondizionato e puro: quello per sua figlia adottiva, Molly O’Neill.

Molly, nata a novembre del 1993, è arrivata nella vita di Teri in un periodo di importanti cambiamenti. L’attrice aveva chiuso una relazione con il produttore e CEO della Mhm Roger Birnbaum e si era legata sentimentalmente a John O’Neill, con il quale si è sposata proprio nel 1993.

I due hanno deciso di adottare Molly, iniziando insieme una nuova avventura: quella di formare una famiglia. Tuttavia, il matrimonio tra Teri e John si è concluso nel 1996, ma, nonostante la separazione, entrambi sono rimasti profondamente legati a Molly, che ha continuato a rappresentare un punto fermo nelle loro vite. L’arrivo della diagnosi di sclerosi multipla di Teri, annunciata nel 2002, ha reso ancora più forte il legame tra madre e figlia.

Teri e Molly, un legame indissolubile

Nel 2002, Teri Garr ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla, una malattia che ha inevitabilmente minato la sua carriera e la sua vita privata. Dopo aver affrontato gravi problemi di salute, come un aneurisma che l’ha portata in coma per alcuni mesi nel 2006, l’attrice ha scelto di ritirarsi dalle scene nel 2011 per dedicarsi alla sensibilizzazione sulla malattia per poi venire a mancare il 29 ottobre 2024.

Malgrado la difficoltà, Teri non si è mai allontanata da Molly, cercando sempre di mantenere quel rapporto speciale che considerava come uno dei pilastri della sua esistenza. “Le mie amicizie e relazioni d’affari potrebbero essere state imperfette,” ha scritto Teri nelle sue memorie, aggiungendo: “ma la cosa più importante era che John, Molly e io eravamo una famiglia. La mia vita con loro valeva tutto“.

Fonte: Getty Images

Anche nei momenti più difficili, Molly è rimasta accanto alla madre, dimostrando una dedizione e un affetto che, come raccontato da John O’Neill, sono stati fonte di conforto e forza per Teri. “Se mai Teri si sentisse giù, Molly è lì per sollevarle il morale” ha rivelato John in un’intervista, descrivendo Molly come “la bambina più meravigliosa del mondo” e sottolineando quanto la loro famiglia fosse fortunata ad avere una figlia così speciale.

Una relazione fatta di complicità e sostegno reciproco di fondamentale importanza: “Mi fa andare avanti,” raccontava Teri, “a volte abbiamo un rapporto divertente e incostante. Mi dice: ‘Mamma, alzati dal letto’. Nei miei giorni peggiori dico: ‘Non ci riesco’, e lei risponde: ‘Tu ci riesci’. E ha ragione.”

Ora che Teri non c’è più, resta il ricordo di una donna forte e di un rapporto madre-figlia che è stato in grado di superare ogni avversità. Molly O’Neill, cresciuta con il coraggio e l’ironia di sua madre, rappresenta l’eredità più bella che Teri Garr ci lascia.