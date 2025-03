Mirian Trevisan: “Io, vittima di un amore tossico. Mio padre è morto mentre ero sotto i ferri”

Fonte: IPA Miriana Trevisan

Sono lontani i tempi in cui ballava spensierata insieme a centinaia di coetanee nello show Non è la Rai: Miriana Trevisan oggi è una splendida 52enne, ma dietro il suo sorriso si celano diversi drammi e situazioni difficili. Lo ha raccontato la stessa showgirl a Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio: nella puntata in onda mercoledì 26 marzo su Rai 2 in seconda serata, Miriana si aprirà sulla scomparsa dell’amato papà e su un amore tossico che l’ha vista fragile e manipolata.

Miriana Trevisan parla della morte del papà

Un’intervista a tutto tondo in cui ha mostrato anche il suo lato più fragile: ospite di Monica Setta nello show Storie di donne al bivio, Miriana Trevisan ha ripercorso alcuni momenti particolarmente dolorosi vissuti negli ultimi anni. Su tutti, la morte dell’adorato papà Loris, scomparso nel 202o: “Mio padre è morto senza che neanche potessi salutarlo o tenergli la mano, perché, mentre lui se ne andava, io ero sotto i ferri e rischiavo di morire” ha raccontato la showgirl.

L’uomo, vittima del Covid, è stato da sempre un punto di riferimento per l’ex gieffina, che gli è grata anche per un altro motivo: “Ho sofferto di endometriosi, ma a salvarmi fu proprio mio padre. Mi vedeva smunta, emaciata. Avevo perdite di sangue e lui mi disse di farmi vedere da un medico. Mi tolsero l’utero, mentre lui stava morendo. Ero sola in ospedale e pensavo seriamente di non farcela”.

Un racconto drammatico, che Miriana ricorda con grande tristezza: in molte occasioni, infatti, l’ex protagonista di Non è la Rai ha tributato omaggi e saluti al genitore scomparso, che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore.

Miriana Trevisan e la relazione tossica con un uomo

Miriana Trevisan si professa oggi felicemente single, nonostante alcune voci l’avessero recentemente affiancata ad Eddy Siniscalchi, ex fidanzato di Valeria Marini. Pur restando aperta alla possibilità di lasciar entrare un uomo nella sua vita, la showgirl non avrebbe ancora trovato la persona giusta. Una situazione che non pare turbare particolarmente la bella 52enne, che a Monica Setta ha confessato di aver vissuto anche una relazione tossica, che l’ha portata a un passo dal baratro.

“Ho avuto un uomo che si è insinuato nelle mie fragilità alla fine del mio matrimonio con Pago, il padre di mio figlio Nicola. Mi ha usato, manipolato e una volta mi ha dato uno spintone terribile” ha spiegato Miriana. L’uomo in questione – di cui non è stata ovviamente rivelata l’identità – ha usato nei suoi confronti molta violenza verbale: “Mi diceva che non valevo niente, che ero stupida, e io per un lungo periodo ho subito, incapace di liberarmi di questa ossessione. Ora ne sono venuta fuori e sono pronta per un vero amore”.

L’ultima relazione nota di Miriana Trevisan, dopo il lungo matrimonio con il cantante Pago, è stata quella con Biagio D’Anelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello: “In amore non sono stata fortunata. O meglio, non ho saputo scegliere. Ho iniziato a lavorare su di me e ho imparato a stare bene da sola. Adesso mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno” aveva rivelato lei nel salotto di Verissimo. E non si può che darle ragione.