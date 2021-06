Miriam Sette, la bellissima moglie di Leonardo Spinazzola

editato in: da

Euro 2020: le wags più belle degli Europei sono loro

Lunghi capelli mori, lineamenti delicati e una bellezza acqua e sapone: Miriam Sette è la moglie di Leonardo Spinazzola, difensore e centrocampista della Roma, attualmente impegnato negli Europei di calcio con la Nazionale Italiana. La loro è una splendida storia d’amore, che solo poco tempo fa hanno deciso di suggellare con un matrimonio molto riservato.

Miriam e Leonardo si sono sposati lo scorso dicembre, optando per una cerimonia intima alla quale hanno partecipato solo pochi amici e familiari. Le nozze si sono tenute nel giorno della vigilia di Natale, nella cornice del Palazzo comunale della deliziosa città di Foligno, dove Spinazzola è nato. Ma chi è questa splendida ragazza che ha rubato il suo cuore? Classe 1995, Miriam Sette ha visto la luce a San Severo, piccola città in provincia di Foggia: qui ha trascorso la sua infanzia, ma all’età di appena 5 anni si è trasferita con la sua famiglia ed è approdata proprio a Foligno.

Dopo essersi diplomata presso l’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo, Miriam ha proseguito gli studi all’Università di Perugia, laureandosi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Nel frattempo, ha coltivato un’altra grande passione, quella per il ballo. Anche lei, come Leonardo Spinazzola, è sempre stata molto sportiva: sebbene abbia lasciato il mondo della danza, non ha mai rinunciato alla palestra – e il suo fisico tonico ne è la chiara dimostrazione.

Miriam e Leonardo si sono conosciuti nel 2010, grazie ad alcuni amici comuni: tra di loro è subito scattata la scintilla. All’epoca, Spinazzola stava ancora muovendo i suoi primi passi nel mondo del calcio. Miriam non ha mai esitato nel seguirlo ovunque la sua carriera nascente lo avesse portato, spostandosi così a Bergamo e a Torino, prima di approdare a Roma. Nella capitale, il calciatore ha infatti trovato la sua strada come difensore e centrocampista giallorosso, ed è qui che lui e sua moglie hanno messo radici, allargando la loro famiglia.

Dopo anni di frequentazione, hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita del piccolo Mattia, che è arrivato nel 2018. Poi le nozze, come abbiamo visto: Miriam si è sposata con il pancione, e qualche mese fa ha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Sofia. La loro è una famiglia splendida, che entrambi celebrano spesso su Instagram con bellissime foto tanto apprezzate dai loro fan.