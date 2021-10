La ragazzaccia del rock colpisce ancora: a nudo su Interview

Miley Cyrus nuda su Rolling Stone: “La mia vita tra eccessi e provocazioni”

Miley Cyrus, sempre più scatenata e “sfrenata”. L’ex idolo delle teenager ne ha fatta di strada dai tempi edulcorati di Hanna Montana. Oggi, 14 ani dopo l’inizio del suo successo e a 28 anni compiuti, intervistata da Interview, mettendosi a nudo in tutti i sensi, ha dichiarato orgogliosa: “Oggi sono finalmente una rock star!

Miley è apparsa molto nature in un servizio fotografico realizzato nella sua fattoria di Nashville, nel Tennessee, e campeggiava in topless sulla copertina di una nuova intervista pubblicata mercoledì da Interview.

Miley Cyrus, da idolo teen a ragazzaccia del rock

Miley lo ha fatto capire chiaramente, in questi 15 anni di carriera, dai suoi esordi in Hanna Montana (nel 2006), dove volesse andare e quali fossero le sue fonti ispiratrici. I continui cambi di look, sempre più eccentrici e trasgressivi, le provocazioni nei testi e nei video delle sue canzoni, anche la sua vita privata travagliata e burrascosa, l’hanno fatto entrare a pieno diritto nel gotha delle rock star.

Miley Cyrus: “Sì, sono una vera rock star”

“Sì, sono davvero una rock star”, ha ammesso Miley a a Lars Ulrich dei Metallica nello spread dell’intervista. “Adoro avere questi tizi autentici e rock nella mia band. Insieme rivisitiamo persino le canzoni che ho scritto prima che fossi in grado di fare questo enorme switch nella mia carriera, prima che scoprissi il rock and roll. Ora, riscopriamo le mie canzoni. Prendiamo i brani originali, li rigiriamo in testa e facciamo in modo che spacchino il c***”.

Miley Cyrus, il suo tributo ai Metallica

Miley Cyrus: se il suo ultimo album Plastic Hearts non ha lasciato dubbi sul fatto che la sua buona fede rock fosse reale, la sua cover di “Nothing Else Matters” dei Metallica, che esegue nell’album tributo The Metallica Blacklist, è un’ulteriore prova che in questa fase della sua carriera, Cyrus, come dice al batterista dei Metallica Lars Ulrich, sa esattamente chi è. O meglio, chi vuole essere.