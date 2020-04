Milena Vukotic oggi: splendida a 85 anni

editato in: da

Milena Vukotic ha un fascino e una classe ineguagliabili, che ancora oggi, a 85 anni, fanno di lei una vera diva. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco la descrivono come una donna minuta e all’apparenza vulnerabile, in grado però di emanare un’energia senza pari. E come non amarla per il suo grande talento e l’incredibile versatilità che l’hanno portata a cavalcare l’onda per decenni?

Da piccola amava in egual modo la recitazione e la danza, quest’ultima una passione che avrebbe potuto portarla rapidamente al successo, visto il suo fisico minuto. Ma Milena ha scelto il teatro, decidendo di dedicare ogni sua risorsa ad un solo, grande amore. Ed è stato forse questo suo impegno totalizzante a consacrarla come una delle dive già dai primi anni ’60. Il suo esordio al cinema, con Il sicario di Damiano Damiani, le ha aperto le porte ad una carriera costellata di successi, tra commedie all’italiana e film più impegnati.

È nel 1980, però, che la Vukotic ha raggiunto la popolarità: nel sostituire Liù Bosisio nei panni della signora Pina Fantozzi, accanto al grande Paolo Villaggio, è entrata nell’immaginario comune come moglie dimessa del celebre ragionier Ugo Fantozzi. I più giovani l’hanno invece probabilmente conosciuta in televisione, dove ha avuto ruoli molto eterogenei fino alla fine degli anni ’90, quando ha assunto le vesti di nonna Enrica nella fortunata fiction Un medico in famiglia, accanto a Lino Banfi.

Milena Vukotic ha saputo sempre reinventarsi, dando al pubblico ogni volta una nuova versione di sé. Come di recente, quando nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, regalandoci un’emozione unica. Ed è proprio sul palco dello show condotto da Milly Carlucci che abbiamo vissuto un momento magico, quando suo marito Alfredo Baldi le ha fatto una splendida sorpresa. Il loro è un amore intenso, vissuto con delicatezza nel rispetto del partner: è nato in età matura, come l’attrice ha raccontato a Vieni da Me, e per questo motivo ciascuno ha preferito mantenere i propri spazi e le proprie abitudini.

Si sono conosciuti negli anni ’80. Lui, critico cinematografico, frequentava il Centro Sperimentale di Cinematografia e non poteva che rimanere ammaliato dal fascino di Milena. Tra di loro c’è voluto un po’ di tempo affinché ingranasse, ma ora sono una coppia affiatata e unita da un grande amore.