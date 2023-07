Michelle Yeoh sposa bellissima: il vestito è esempio di eleganza

Fonte: IPA Michelle Yeoh

L’attrice Michelle Yeoh e l’ex manager della Ferrari Jean Todt sposi. “Ci siamo conosciuti a Shanghai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004 chiesi a Michelle Yeoh di sposarmi, lei mi rispose sì. Oggi, dopo 6992 giorni, il 27 luglio 2023 a Ginevra, circondati dall’amore della famiglia e degli amici, siamo felici di festeggiare questo momento speciale insieme”. Una promessa lunga 19 anni, un amore che dura in eterno. Pieno di sentimento e di emozioni, il racconto del loro amore è scritto sui biglietti di invito alle nozze che è stato pubblicato sul profilo Instagram da Felipe Massa insieme ad una carrellata di foto del dopo cerimonia.

Michelle Yeoh sposa: l’abito è un incanto

L’attrice Michelle Yeoh, premio Oscar, e l’ex manager della Ferrari Jean Todt si sono sposati ieri a Ginevra dopo diciannove anni di relazione con rito civile. Gli sposi sono un esempio per tutti: le corse in gara sono una cosa, ma l’amore è un’altre: il sentimento è paziente, aspetta, coltiva. La felicità dell’evento è inimitabile: l’interprete di ‘Everything, everywhere all at once’, ruolo che le è valso l’Oscar come miglior attrice protagonista per il suo ruolo di madre e supereroina nel film e l’ex, amatissimo, manager Ferrari sono raggianti, felici soddisfatti. Esempio perfetto di un amore senza data di scadenza. Dopo 19 anni il sentimento è intatto e tangibile.

Michelle ha cambiato due abiti (camicia e gonna total white per il rito e abito bronzo con corpetto arricchito da dettagli in oro per il party); inoltre sono immortalati mentre tagliano la tradizionale torta a tre piani.

La sposa, bellissima, in un abito curato ed elegante ha optato per un cambio durante il ricevimento. Durante il rito civile ha indossato una camicia e una gonna total white, per il ricevimento, invece, ha optato per un abito beige con un corpetto a corsetto arricchito da dettagli in oro. Per Michelle Yeoh si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Dickson Poon durato dal 1988 al 1992.

Michelle Yeoh e Jean Todt: una storia lunga 19 anni

“Felice matrimonio, vi voglio tanto bene” ha scritto l’ex pilota Felipe Massa a corredo delle foto postate su Instagram. La celebre attrice ha portato con sé, durante la cerimonia, anche la sua statuetta degli Oscar, quella vinta lo scorso marzo. È presente infatti in ogni fotografia, anche in quelle di gruppo davanti alla torta nuziale.

Le foto sono accompagnate da moltissimi commenti e auguri. Tra gli invitati, oltre a Massa, anche Nicolas Todt, figlio di Jean e manager di Leclerc e Stefano Domenicali, attuale presidente della Formula 1 ed ex team principale della Ferrari e Luca Cordero di Montezemolo. Durante la cerimonia è stato ricordato anche Michael Schumacher durante il brindisi.

Si sono conosciuti nel giugno del 2004, durante il GP di Shangai, quando Todt era il dg della Ferrari. Il breve racconto della loro storia d’amore è raccontato sull’invito delle nozze: “Ci siamo conosciuti a Shangai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004 chiesi a Michelle Yeoh di sposarmi, lei mi rispose sì. Oggi, dopo 6992 giorni, il 27 luglio 2023 in Ginevra, circondati dall’amore della famiglia e degli amici, siamo felici di festeggiare questo momento speciale insieme”. La coppia insieme da 19 anni non ha mai avuto tentennamenti, lei è diventata anche matrigna del figlio di lui, Nicolas Todt, nato dal precedente matrimonio dell’ex amministratore delegato della Ferrari.