Michelle Hunziker triste per Aurora Ramazzotti: “Torna a casa”

Michelle Hunziker, amori, figli, carriera: la sua vita in foto

Michelle Hunziker su Instagram racconta la nostalgia causata dalla lontananza di Aurora Ramazzotti. Dopo mesi trascorsi insieme, la figlia della showgirl, nata dal suo amore per Eros, è tornata a casa sua, e Michelle continua a sentire la sua mancanza. “Miss u – ha scritto Michelle, pubblicando una foto con la figlia – dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!”.

Gli ultimi mesi sono stati molto intensi per la Hunziker, che ha affrontato il lockdown riunendo tutta la famiglia nella sua grande casa, un appartamento con mega cucina, terrazzo e tante stanze in cui hanno vissuto non solo lei, il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, ma anche la figlia Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza, e Sara Daniele, figlia del grande Pino e amica della giovane Ramazzotti. Una convivenza che si è conclusa e che ha lasciato un po’ di tristezza in Michelle, che ora sente la mancanza delle persone che ama, in particolare della primogenita, a cui è legatissima. “Torno presto mammotta”, ha risposto Michelle, aggiungendo tanti cuoricini.

“La nostra è una quarantena affollata, incasinata e rumorosa: siamo molto fortunati – aveva raccontato qualche tempo fa Aurora a Oggi, parlando del legame con la madre -. Lei non mi avrebbe mai lasciata a Milano da sola per tanto tempo […] Con noi ci sono anche il mio gatto, Saba, e i tre cani della mia famiglia. Tomaso ha appena preso un piccolo levriero grigio, meraviglioso: Odino”. La giovane Ramazzotti aveva confessato il sogno di iniziare una convivenza con il fidanzato.

“Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”. Ora che Aurora è tornata a casa sua con Goffredo, mamma Michelle non vede l’ora di riunire di nuovo tutta la famiglia. Nel frattempo la showgirl svizzera si divide fra la tv e le piccole Sole e Celeste, con cui organizza uscite al parco e giochi.