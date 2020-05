Michelle Hunziker svela la lite con il marito: “Mi sono arrabbiata moltissimo”

editato in: da

Michelle Hunziker, amori, figli, carriera: la sua vita in foto

Michelle Hunziker svela la lite con il marito Tomaso Trussardi e racconta di essersi arrabbiata molto per l’arrivo (a sorpresa) del cane Odino. Nel 2014 la showgirl svizzera è convolata a nozze con il manager della maison di moda. Dalla loro unione sono nate due figlie: Celeste e Sole, che si sono unite alla famiglia, già numerosa, dei Trunziker – così come si fanno chiamare loro.

A casa con Michelle infatti abitano anche Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle, frutto del matrimonio con Eros Ramazzotti, e i due cagnolini della conduttrice: i barboncini Leone e Lilly. Nell’ultimo periodo alla famiglia si è aggiunto un nuovo componente: Odino. Si tratta di un cucciolo di levriero che, come ha raccontato su Instagram la Hunziker, Tomaso sognava di allevare da tempo.

L’arrivo di Odino è stato annunciato sui social da Michelle con grande entusiasmo, ma all’inizio la presentatrice di Striscia non ha reagito bene. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv in cui ha raccontato di essersi arrabbiata molto con il marito. Tomaso infatti avrebbe portato il cucciolo a casa senza prima consultarla, ma dopo averlo visto la showgirl si sarebbe intenerita.

“Mio marito ha sempre sognato di prendere un levriero – ha spiegato -, ma io gli dicevo no abbiamo già tre figli e due cani. Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta, mi ha detto io ho preso Odino. Lì mi sono arrabbiata moltissimo”. La lite però non è durata molto e Michelle ha subito perdonato Trussardi: “È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva – ha confessato -. Da lì ero conquistata”.

Le ultime settimane sono state molto impegnative per la Hunziker che ha continuato ad andare in onda con Striscia la Notizia nonostante lo stop imposto da Mediaset a molti programmi. Coinvolta, suo malgrado, nel caso Giovanna Botteri, Michelle ha dimostrato ancora una volta di essere una grande professionista e di saper affrontare con lucidità anche le prove più difficili. A difenderla dagli attacchi arrivati su Instagram è stato soprattutto suo marito Tomaso Trussardi, appoggiato da Aurora Ramazzotti, da sempre al suo fianco.