Michelle Hunziker nella bufera per la Botteri: Tomaso Trussardi interviene

Tomaso Trussardi interviene su Instagram per difendere Michelle Hunziker dopo la bufera causata dal servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri. Qualche giorno fa infatti il tg satirico aveva messo in evidenza alcune critiche mosse sul web contro la giornalista, accusata di curare poco il suo look.

Il servizio aveva causato una bufera mediatica a cui sia Michelle Hunziker che Striscia la Notizia avevano risposto. “Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri – aveva detto la showgirl svizzera -. Cosa assolutamente non vera perché noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima messa in piega. Questo non è attaccare una persona – aveva concluso -, ma rimanere nei toni di Striscia come sempre e soprattutto non è body shaming. Cerchiamo di andare a vederle bene le cose prima di accusare”.

Le sue parole però non sono servite a placare insulti e minacce, anche molto gravi, di front ai quali è intervenuto Tomaso Trussardi. Il marito della conduttrice di Striscia la Notizia ha voluto dire la sua riguardo il caso Botteri, ribadendo le parole della showgirl. “Nella falsa convinzione di difendere una donna ne state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli – ha scritto nelle Stories di Instagram -. Distanti, ma vicini? Io ci credevo”.

“L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte – ha aggiunto Tomaso – ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie […] L’amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e spiegare i fatti non fomentare odio e distanze”. A difendere Michelle Hunziker anche Aurora Ramazzotti che ha condiviso le parole di Trussardi nelle Stories di Instagram scrivendo solamente: “Non aggiungo altro”.