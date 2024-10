Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha voluto stupire i suoi tanti ammiratori, mostrandosi sui social con un look davvero inedito e originale, che non riusciva, però, a sminuire la sua avvenenza mozzafiato. La presentatrice, infatti, ha condiviso una galleria di foto e dei video che la ritraggono in una passeggiata a cavallo nella sua svizzera, mentre indossa dei capi d’abbigliamento dallo stile mannish.

Michelle Hunziker, il look da equitazione

Michelle Hunziker ha raccontato di recente la sua grande passione per la montagna. In estate, infatti, ha condiviso diversi scatti dalle sue scalate in montagna, in compagnia dell’amica Serena Autieri, mostrandosi, sempre meravigliosa, anche in tuta d’arrampicata. Adesso, la conduttrice televisiva si è mostrata nuovamente in tenuta sportiva, anche se, stavolta, ha scelto un look molto elegante per la sua ultima escursione nella natura.

Lunedì 14 ottobre, infatti, la presentatrice ha partecipato a una gita a cavallo nei boschi svizzeri e, precisamente, nell’area vicino a Celerina Staz, a St. Moritz. Per l’occasione Michelle Hunziker ha indossato un pantalone aderente blu, abbinato a una camicia celeste con colletto bianco. La conduttrice ha impreziosito il suo look con una giacca beije con righe verdi e rosa e con un cappotto lungo fino ai piedi con tramatura marrone e bianca.

Un outfit dall’allure mannish che rendeva la presentatrice ancora più bella di sempre. Michelle Hunziker ha indossato anche un cappello dalla falda larga marrone e un paio di stivali in una tonalità più chiara dello stesso colore, alti fino al ginocchio. I tanti ammiratori dell’ex moglie di Eros Ramazzotti si sono aperti in dei commenti di ammirazione per la sua bellezza unica: “Quanta bellezza”, “Mamma mia che meraviglia. Tu bellissima, una dea in mezzo alla natura” e ancora “Bella lei, look perfetto per l’occasione!!!”.

Michelle Hunziker promotrice della Svizzera

Michelle Hunziker ha raccontato il suo amore per la natura, oltre che con i suoi post Instagram, anche a Verissimo, durante una recente intervista, in cui aveva anche parlato della relazione della figlia Aurora Ramazzotti e del suo compagno Goffredo Cerza, che lei guarda con grande ammirazione. La presentatrice ha svelato che vorrebbe, anche per lei, una relazione con questo grado di affinità. Michelle Hunzier, invece, si è lasciata di recente con Giovanni Angiolini, con cui la relazione è durata poco tempo.

La conduttrice televisiva, di recente, è diventata anche il volto della promozione turistica della Svizzera, collaborando con l’ente turistico nazionale per sponsorizzare le bellezze del suo paese origine.

Dopo aver pubblicizzato, di recente, la città di Zurigo, Michelle Hunziker ha mostrato la bellezza dei boschi svizzeri, grazie alla sua recente passeggiata a cavallo. Prima di partire per questa nuova avventura, la presentatrice aveva presentato St. Moritz dalla finestra della sua camera d’albergo: “Ragazzi siamo a St. Moritz, oggi vi faremo vedere delle cose bellissime. No vabbé guardate che bello svegliarsi così. Meraviglioso… Oggi abbiamo un’avventura incredibile”. Michelle Hunziker ha commentato con parole piene di ammirazione anche il bosco, che ha attraversato a cavallo: “Ragazzi ma è un sogno, cioè siamo qua in un bosco, siamo arrivati a cavallo”.