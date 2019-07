Michelle Hunziker, lezione di stile e parità tra i sessi su Instagram

editato in: da

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker pubblica su Instagram un messaggio importante in difesa della parità tra i sessi e della femminilità.

Sempre in prima linea nella difesa delle donne, la presentatrice lancia un monito al genere femminile:

Nella ricerca disperata dell’equilibrio (e ci arriveremo, io ci credo fermamente), dell’uguaglianza, della parità dei sessi o anche del semplice rispetto che ci è stato negato per troppo tempo… cerchiamo di non fare l’errore di trasformarci in “ometti” arrabbiati.

In altri termini, non dobbiamo commettere l’errore di utilizzare la stessa rabbia di certi uomini per difendere i nostri diritti. Prosegue la bella Michelle:

Cerchiamo di combattere anche per rimanere donne, fiere di esserlo con tutta la nostra femminilità e con tutta la nostra capacità di “accogliere”, amare, sorridere e di essere multitasking con tutte le nostre “sfumature”. Non è mai stato reato un bel decoltè portato bene e nemmeno sinonimo di stupidità!!

Femminilità vuol dire dunque amare, sorridere, essere multitasking e perché no… sedurre, ma sempre con stile e classe. Continua la Hunziker su Instagram:

Siamo libere di scegliere anche la sensualità se ci va… senza che qualcuno ci cataloghi per forza in qualche categoria che probabilmente nemmeno ci appartiene!! Andiamo oltre anche a questo cliché, ci fa bene, sopratutto d’estate!!

Divertitevi amiche mie! Vi voglio bene

Il messaggio della bella presentatrice raggiunge centinaia di migliaia di follower. Molte le vip che concordano con lei, da Isabella Ferrari a Laura Torrisi. I fan plaudono, qualcuno la corregge:

Comunque si può essere femministe anche facendo l’ometto, perché femminilità non è uguale a donna.😊 Tutti possiamo scegliere di essere o non essere femminili. L’importante è rispettare le scelte altrui e non criticare quanto una donna scelga di essere femminile: non esiste che qualcuno mi rompa se porto una scollatura o se mi vesto un po’ più da maschiaccio😒❤️

Tutti comunque sposano la causa di Michelle che intanto è presa di mira dalle malelingue che sostengono che il suo matrimonio con Tomaso Trussardi sia in crisi. Il motivo pare sia una lite accesa avvenuta tra i due. Come se un banale litigio potesse incrinare un legame duraturo. Sembra quasi che per par condicio con l’ex marito Eros Ramazzotti che si è appena separato da Marica Pellegrinelli, anche la bionda presentatrice debba dividersi dal suo Tomaso. La storia non regge.