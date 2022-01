Michelle Hunziker: la dedica inaspettata tra “amore e nostalgia&...

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Momenti di bilanci e intense riflessioni per Michelle Hunziker. La showgirl su Instagram si è lasciata andare ad una dedica struggente a Milano, la città che ha saputo accoglierla all’inizio della sua carriera, vent’anni fa. Michelle condivide con i suoi follower un intenso ricordo di quando tutto è iniziato e una giovane diciassettenne carica di desideri e sogni è arrivata nella capitale meneghina.

Milano e le parole d’amore di Michelle Hunziker

Non sarà un caso che la Hunziker abbia scelto proprio Emozioni di Lucio Battisti come colonna sonora per la sua dedica d’amore. Dopo la recente rottura con Trussardi, Michelle ha continuato a vivere con le due figlie avute da Tomaso, Celeste e Sole nella casa di Milano, in centro. Una casa che aveva comprato da sola e poi ampliata quando nella sua vita era arrivato Tomaso.

É proprio il Duomo di Milano con la sua iconica piazza a fare da cornice alla vita di Michelle: “Ogni volta che passo da qui m’innamoro nuovamente della mia città”. La showgirl ripercorre il suo arrivo in città, proprio all’inizio della sua carriera, quando era alla disperata ricerca di un lavoro.

Sono estremamente grata a questa città. Io amo Milano e la amo perché mi ha veramente dato tutto. Tutte le opportunità, tutti i miei sogni e tutto ciò che ho sempre sognato qui si è realizzato. Si è realizzato perché questa è una città che ti offre delle opportunità.

Michelle sembra ricordare con nostalgia quando a diciassette anni da Bologna è arrivata a Milano in cerca di opportunità lavorative. In macchina, nel bel mezzo del traffico e del caos cittadino, Michelle non pensava che avrebbe potuto viverci, ma da questa città non è mai andata via.

Quando sono arrivata qui a un certo punto in macchina mi guardavo intorno e mi dicevo ‘mamma mia io qua non ci vivrei mai in questo casino e in questo smog’ e invece non sono mai andata via. E se non è amore questo?

Un legame indissolubile unisce Michelle alla città verso cui prova un intenso amore e una grande gratitudine, dal momento che le ha permesso di costruire interamente la carriera che noi tutti conosciamo.

Wellness e benessere nella vita di Michelle

La Hunziker, che ha da poco compiuto 45 anni, sui social appare sempre più in forma e divertita grazie al costante impegno professionale nel campo del benessere e dello sport. In attesa di rivederla presto sullo schermo alla conduzione di All Together Now, lo show musicale che la vede protagonista insieme al regista Roberto Cenci, Michelle si prende ogni giorno cura del proprio corpo allenandosi con costanza e grande dedizione. Sui social si immortala intenta a fare intensi workout accompagnata dalla musica, grande compagna nella vita di Michelle.

La showgirl, infatti, ha creato un palinsesto di allenamenti con trainer e professionisti della nutrizione che propongono piani per mantenersi e tornare in forma. Prendersi cura del proprio corpo è infatti un aspetto fondamentale nella vita di Michelle. La showgirl è founder di un noto brand di cosmetica e make up naturale.