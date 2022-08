Michelle Hunziker, l’abito che ringiovanisce di 20 anni. E l’altro suo segreto da 20 euro

Fonte: IPA Michelle Hunziker

A 45 anni come fa Michelle Hunziker a sembrare una ventenne? Il suo segreto è rivelato nelle storie di Instagram. Basta scegliere l’abito giusto e prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle e il gioco è fatto. E non è nemmeno detto che serva spendere cifre da capogiro per ottenere un simile risultato. Il suo prodotto per un’epidermide morbida e serica costa poco meno di 20 euro, per la precisione 19,90 euro ed è acquistabile anche online.

Michelle Hunziker, l’abito confetto

Se continua a deliziare i suoi follower con bikini stratosferici che svelano il suo fisico tonico e perfetto, la pancia piatta, gli addominali d’acciaio e le gambe senza un filo di cellulite, Michelle Hunziker svela come possiamo ringiovanire di parecchi anni col look giusto. Nelle Storie del suo profilo Instagram compare infatti un selfie dove la presentatrice si mostra con un insolito – per lei – outfit bon ton.

Si tratta di un abito rosa confetto, sbracciato, con ampio colletto, chiuso da tre bottoncini in stoffa, taglio a vita alta, tasche laterali a forma di cuore e una gonna a palloncino corta appena sopra il ginocchio. I capelli sono acconciati in un semi-raccolto da educanda, il make up gioca sui toni pastello sugli occhi da cerbiatta e sulle labbra appena lucide. Il rosa tenue domina ovunque, anche sulle unghie a mandorla copiatissime. Unico dettaglio fuori posto è la borsa con tracolla nera, un po’ troppo casual per l’insieme.

Fonte: IPA

Michelle Hunziker, il segreto dello scrub

Michelle sembra una debuttante, pronta per il tè delle cinque con le gran dame del Palazzo. È davvero molto graziosa. Ma questo effetto “ringiovanimento” è ottenuto non solo dall’outfit perfetto, ma anche dalla pelle morbida e priva di rughe e solchi evidenti del tempo. La presentatrice spiega sempre su Instagram come ottenere questo risultato. Lei e sua mamma Ineke infatti dedicano un po’ di tempo alla cura della pelle del corpo e del viso con uno scrub speciale del suo brand Goovi.

Il prodotto è acquistabile anche online, quello dedicato al corpo costa 21,90 euro, quello specifico per il volto a 19,90. Per quanto riguarda il primo, Michelle consiglia di applicarlo quando la pelle è asciutta per avere un maggiore effetto esfoliante e poi risciacquare. Si tratta di un esfoliante in crema con il 97% di ingredienti di origine naturale che favorisce la rigenerazione cutanea lasciando la pelle morbida e levigata grazie ad un mix di microgranuli di Jojoba, granuli di semi di Murumuru e Acido Polilattico. Invece, gli estratti di Agave e Viola insieme al fitocomplesso di acidi grassi da oli di Mandorla, Borragine, Lino e Oliva idratano in profondità la pelle.

Per quanto riguarda il viso, la conduttrice propone un delicato esfoliante con microgranuli di Jojoba e perlite di origine vulcanica che contiene burro di Kokum e olio di cotone ad azione idratante ed estratti di melograno e fiori d’arancio ad azione levigante.