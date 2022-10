“Michael J. Fox è straziante vederlo così”: abbraccio commovente con Christopher Lloyd

Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono ritrovati dopo 37 anni dal primo mitico Ritorno al futuro sul palco del Comic-Con di New York. Il loro è stato l’abbraccio più commovente e il video e le foto di quel toccante momento sono già diventate virali.

Ritorno al futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd 37 anni dopo

Così, dopo quasi 40 anni Marty McFly (Michael J. Fox) e il dottor Emmett Brown, detto Doc (Christopher Lloyd), si sono trovati nuovamente fianco a fianco per parlare della trilogia di Ritorno al futuro, diventata ormai un cult, che li ha resi celebri in tutto il mondo. I due si erano già incontrati nel 2020.

Accolti al Comic-Con di New York da migliaia di fan, i due hanno parlato della prima volta che si sono incontrati. Nonostante siano passati ben 37 anni da quella prima volta, la stima e l’affetto tra i due non è mai mancato. Michael J. Fox ha rivelato che: “La parte migliore di questo film è stata lavorare con Chris”, perché “è semplicemente geniale”. E ricorda come si creò tra loro una chimica perfetta che reso così la trilogia di Ritorno al futuro un mito del cinema.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd, l’abbraccio commovente

Ma quello che più ha colpito di questo incontro, sono state la forza e la positività di Michael J. Fox, 61 anni, nonostante la forma grave di Parkinson che l’ha colpito nel lontano 1991 quando di anni ne aveva appena 30 e fu resa nota solo nel 1998. L’attore è arrivato sul palco malfermo sulle gambe, muovendosi a fatica, ma questo non gli ha impedito di accogliere l’applauso e la standing ovation dei fan con la solita brillantezza e buon umore. Ma è soprattutto l’abbraccio con cui i due attori si sono salutati a colpire al cuore, perché in quel momento si è visto tutta la sintonia che c’è tra loro, mentre Lloyd sosteneva tra le sue braccia Fox.

Michael J. Fox e il Parkinson

Molte persone hanno riconosciuto all’attore il grande coraggio di fare diverse apparizioni pubbliche, malgrado il Parkinson. Anche i fan italiani si sono mobilitati tutti per lui e su Twitter sono comparsi moltissimi commenti. “Ho appena visto delle immagini di Michael J. Fox. Un colpo al cuore. Il Parkinson è una malattia devastante”. E ancora: “Guardare in faccia la realtà e commuoversi davanti alla malattia (#Parkinson) di Michael J. Fox che abbraccia Christopher Lloyd, suo partner indimenticabile in “Ritorno al Futuro”.”. Altri osservano come il Parkinson sia impietoso: “Michael J. Fox, 61 anni, è ancora eterno giovane in foto, ma la malattia è bastarda, devastante, impietosa. Christopher Lloyd invece, a 80 anni suonati, è rimasto identicamente “un giovane vecchio” a quando ne aveva la metà nei film”. “Sapevo che era malato ma vederlo così e ricordarlo negli anni 90 é straziante“. “quanto mi fa male vedere michael j fox cosí”.

Ma è l’abbraccio tra Marty e Doc che emoziona profondamente: “Mi ha@molto colpito questo abbraccio tra Michael J. Fox che si commuove nell’incontro con Christopher Lloyd per ricordare “Ritorno al futuro””. E c’è anche chi non è riuscito a trattenere le lacrime.