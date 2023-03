Mia Ceran mamma bis: il nome scelto per il figlio ha un significato speciale

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Mia Ceran ha dato il lieto annuncio: la conduttrice ha dato alla luce il suo secondo figlio e per l’occasione ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram la prima foto del piccolo. Sono stati mesi intensi, con una gravidanza che le ha donato una grande gioia ma che al contempo l’ha costretta a prendersi una pausa dal lavoro. E oggi, finalmente, può godersi uno dei momenti più felici della sua vita.

Mia Ceran mamma bis, l’annuncio su Instagram

“Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo”, ha scritto su Instagram a corredo della dolcissima foto del suo secondo figlio. Mia Ceran non potrebbe esser più felice, lei che era già una mamma super affettuosa per il primogenito Bruno e che aveva condiviso la notizia della gravidanza con parole bellissime.

“Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora“, aveva scritto coinvolgendo nel lieto annuncio anche il marito Federico Ferrari e l’amico a quattro zampe Tito, e mostrando l’ecografia di un piccolo scricciolo pronto a venire al mondo con tutto l’entusiasmo possibile.

Adesso che l’attesa è finita, per la conduttrice di Nei tuoi panni si apre un nuovo capitolo della propria vita, segnata dall’amore per la famiglia e da un lavoro che la tiene impegnata ogni giorno. Un tema quello delle mamme lavoratrici sul quale si era espressa a poche settimane dal parto, sottolineando quanto sia sacrosanto il diritto di fermarsi e di seguire la voce del proprio corpo: “Non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo – aveva scritto sul suo profilo social -. Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela, invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi“.

Mia Ceran, il nome scelto per il figlio ha un significato speciale

Oltre al benvenuto di mamma Mia Ceran, il post condiviso su Instagram rivela un dettaglio molto speciale, seppur indirettamente. Il nome Lucio non è stato scelto a caso e nasconde un significato particolare. Basta leggere i versi riportati dalla conduttrice:

Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde

Si muove la città

Con le piazze e i giardini e la gente nei bar

Galleggia e se ne va

Anche senza corrente camminerà

Ma questa sera vola

Le sue vele sulle case sono mille lenzuola.

Sono le parole de La sera dei miracoli, uno dei brani più belli e poetici dell’indimenticabile Lucio Dalla, che lo scorso 4 marzo avrebbe festeggiato 80 anni. Un omaggio a un artista insostituibile e unico e una felice coincidenza che, senza dubbio, avrà reso ancor più orgogliosa la Ceran che evidentemente ne è una grande fan: sia il cantautore che il piccolo sono, infatti, nati nel mese di marzo.

Marzo è anche il mese della primavera, oltre che del rinnovamento e della rinascita. Descrizione che calza a pennello con il periodo che la conduttrice sta vivendo, ricco di gioia e di cambiamento, nel senso più bello del termine.