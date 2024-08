Fonte: Ufficio stampa RadioMediaset Massimo Cotto

Massimo Cotto non c’è più. Ad annunciarlo è stata la sua seconda famiglia, quella grandissima di Virgin Radio che l’ha stretto nel suo ultimo abbraccio. “Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi”, si legge nella nota rilasciata dall’emittente radiofonica che aveva ospitato le voce dolce e preparatissima di Cotto fin dal 2012.

Addio a Massimo Cotto, il saluto degli amici di Virgin Radio

“Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto”. Scrivono da Virgin Radio nel giorno più difficile, quello in cui devono affrontare la perdita di un amico.

E ancora: “Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di ROCK BAZAR e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in ROCK AND TALK con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”, concludono, allegando una bellissima immagine di Massimo Cotto nel suo studio, sorridente come tutti lo ricordiamo.

L’ultimo saluto della moglie Chiara Buratti

Due erano gli amori di Massimo Cotto: quello per la musica, che ha coltivato fino ai suoi ultimi giorni su questa terra, e quello per la moglie Chiara Buratti che ha sposato nel 2006 di fronte a un testimone d’eccezione: Francesco Renga. Le sue parole arrivano a pochi minuti dall’annuncio di Virgin Radio, che per prima ha voluto dare la notizia della prematura scomparsa del deejay – e giornalista – dall’animo rock.

“Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa inc*zzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto”, ha scritto la moglie, che negli ultimi mesi ha combattuto contro una malattia.

Massimo Cotto si era infatti assentato dalla conduzione di Rock and Talk, programma che conduceva con Antonello Piroso e Maurizio Faulisi dalle 6.30 alle 9, per stare vicino alla moglie – attrice e conduttrice di Rai Scuola – che proprio su Instagram aveva raccontato di aver trascorso gli ultimi mesi della sua vita in ospedale. La sua ultima puntata in radio risale a un paio di settimane fa mentre sono già moltissimi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo della musica da Nek a DJ Ringo passando per Samuele Bersani e Dolcenera.