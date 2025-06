Martina Colombari incanta con l’abito da favola alla Notte delle Streghe

IPA Martina Colombari

Elegante, sorridente e mai banale: Martina Colombari continua a stupire con la sua naturale bellezza a distanza di anni da quando ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1991.

Un’eleganza senza tempo, naturalissima, che oggi le permette anche di fare da madrina a La Notte delle Streghe, evento che accende l’estate di San Giovanni in Marignano, paese a lei carissimo. E in questa bellissima occasione, la sua presenza si è fatta notare anche grazie a un abito che sembra quasi raccontare una storia a sé.

Martina Colombari e l’abito che incanta

Se c’è una cosa che rende unica Martina Colombari, è il suo portamento innato e la grazia con cui indossa abiti che valorizzano la sua bellezza naturale regalandole una luce particolarissima. Un talento raro, che non smette mai di stupire. E anche questa volta, in occasione della Notte delle Streghe, l’ex Miss Italia è riuscita a incantare i presenti con un look perfetto per l’occasione, catturando tutti con la sua leggerezza e raffinatezza.

Una notte magica in cui Martina, eletta madrina dell’evento di San Giovanni in Marignano, si è presentata all’inaugurazione con un bellissimo abito firmato Alberta Ferretti, stilista che aveva già disegnato il suo vestito di nozze: un capo della Limited Edition Fall 2016, con silhouette fluida in tulle nude, impreziosita da perle e ricami oro e argento ispirati alla natura, che avvolge il corpo di Martina Colombari con leggerezza e grazia.

Il corpetto velato con scollo profondo dona un tocco di sensualità equilibrata, mentre i ricami seguono le linee del corpo creando un effetto etereo e tridimensionale.

Infine, la clutch dorata riprende i toni caldi dell’abito e completa un look da moderna ninfa dei boschi. Un pezzo couture scelto personalmente dalla stilista per l’occasione, che unisce arte, romanticismo e alta moda in perfetto stile Alberta Ferretti, e appare perfetto per riprendere il tema dell’edizione: il colore oro. Un abito unico che, come ha affermato la stilista: “Esprime un’originalità fuori dal comune, perché La Notte delle Streghe richiede qualcosa di spettacolare”.

Martina Colombari madrina de “La Notte delle Streghe”

Il ruolo attribuito a Martina Colombari è molto importante per San Giovanni in Marignano, che celebra questo evento annuale all’inizio dell’estate. Questo è il primo anno in cui l’amministrazione ha scelto di eleggere una madrina, e Martina è sembrata la figura perfetta per diversi motivi.

“L’amministrazione comunale ha individuato in Martina Colombari la persona ideale per rappresentare l’evento, unendo femminilità, radici romagnole e un autentico senso di accoglienza verso gli altri, elementi che si sposano perfettamente con lo spirito e la magia della festa. Martina appartiene alla nostra terra” si legge nel comunicato.

Gli organizzatori parlano di lei come di “una donna che emana energia, forza creativa e libertà, una “strega” contemporanea che ti guarda negli occhi, decisa e sicura. Non teme l’originalità e rappresenta la connessione tra l’essenza femminile e la natura, un legame antico e radicato fatto di cura e armonia”.

Una scelta molto apprezzata anche da Martina, che nel 2004 ha celebrato il suo matrimonio con Alessandro Cosatcurta proprio a San Giovanni in Marignano.