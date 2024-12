È morta Marisa Paredes, l’addio commosso di Penelope Cruz: “Buon viaggio”

Fonte: ANSA Marisa Paredes

Lutto nel mondo del cinema. Si è spenta all’età di 78 anni Marisa Paredes, attrice spagnola e storico volto del cinema iberico. A confermare la notizia l’Accademia spagnola del Cinema, che in un post su X ha voluto ricordarla come presidente dell’Accademia e vincitrice del Goya d’onore nel 2018.

Amatissima in Spagna e nel mondo, Marisa Paredes ha vissuto una carriera attoriale lunga 6 decenni, diventando volto notissimo anche grazie al sodalizio professionale con Pedro Almodovar che l’ha voluta in alcuni film cult. Tra i tanti saluti all’attrice, anche Penelope Cruz, che le ha dedicato un ricordo sui suoi profili social.

“È morta a 78 anni l’attrice Marisa Paredes. È stata presidente dell’Accademia del Cinema e ha ricevuto il Goya di onore nel 2018″: così l’Accademia spagnola del Cinema annuncia la morte di Marisa Paredes, amatissimo volto del cinema iberico che ha saputo regalare emozioni e grandi performance fin dagli albori della sua carriera.

Un amore, quello per il cinema, iniziato a 14 anni con la sua partecipazione a Esta noche tampoco, film del regista José Osuna. Da quel momento, tra teatro e grande schermo, Marisa Paredes è riuscita a farsi largo nel panorama cinematografico spagnolo: il grande successo, arrivato nel 1980 grazie a Opera prima di Fernando Trueba, le ha aperto le porte di un periodo d’oro che l’ha resa chica Almodovar.

Amatissima dal regista della Mancia, Marisa Paredes ne è diventata vera e propria musa prendendo parte a capolavori come L’indiscreto fascino del peccato del 1983, Il fiore del mio segreto del 1995, Tutto su mia madre del 1999, e La pelle che abito del 2011.

Oltre ai suoi innumerevoli spettacoli teatrali, nel 1996 Marisa Paredes ha anche recitato accanto a Marcello Mastroianni nel film Tre vite e una sola morte e, nel 1997, ha preso parte al film Premio Oscar La vita è bella insieme a Roberto Benigni.

Moltissimi i messaggi di addio e di ricordo per Marisa Paredes: oltre a quello di Augustin Almodovar, fratello del regista Pedro che si è detto desolato per questa perdita, immancabile il messaggio del premier Pedro Sanchez, che l’ha ricordata come “una delle attrici più importanti che ha dato il nostro paese”.

“La sua presenza nel cinema e nel teatro e il suo impegno per la democrazia saranno un esempio per le generazioni a venire. Grazie, Marisa” ha poi concluso nel suo messaggio su X.

A mandare l’ultimo saluto all’attrice, anche Penelope Cruz, che in un post Instagram ha raccolto alcune delle foto più emblematiche di Marisa, scrivendo: “Mia cara Marisa… Ci lasci troppo presto. Ti amo. Buon viaggio”.

Un saluto incredibilmente sentito da parte di un’attrice che, proprio come Marisa, ha legato il suo nome a quello di Pedro Almodovar e con cui ha recitato in capolavori come Tutto su mia madre, pellicola del 1999 che ha ottenuto l’Oscar e il Golden Globe come miglior film straniero.

