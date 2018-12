Chi è Mari Tavares, la nuova fiamma di Neymar

editato in: da

Per far partire la macchina del gossip e delle indiscrezioni basta una foto e chi utilizza i social network lo sa bene.

Anche per il famoso calciatore del Paris Saint-Germain Neymar, 26 anni, è bastata una foto per dare il via alla notizia. Uno dei più apprezzati giocatori al mondo infatti sembra che abbia trovato nuova compagnia: si tratta della modella brasiliana Mari Tavares. È stata lei stessa a postare la foto abbracciata a Neymar sul proprio profilo Instagram, che conta, ora, più di 190 mila follower e dove si definisce modella e youtuber. Il giovane fuoriclasse è in Brasile, in vacanza per qualche giorno, e sembra che proprio ad una festa, abbia conosciuto Mari. Per lui pantaloncino corto e addominali in vista, tatuaggi compresi, mentre la Tavares appare in bikini e asciugamano intorno alla vita.

20 anni, Mari Tavares, il cui vero nome è Mariana, è una giovane modella brasiliana, molto conosciuta nel suo Paese grazie anche all’utilizzo dei social network, in particolare Instagram e Youtube. Classificata anche come influencer, è nata il 27 maggio 1998 e ha iniziato a postare foto su Instagram nell’agosto 2013. Fisico scolpito, forme ben definite e pelle ambrata, la giovane modella brasiliana è amata sui social, anche se i fan sono ben lontani dai grandi numeri. Sul suo canale Youtube condivide video di bellezza e lifestyle e conta poco meno di 5 mila follower, con video che toccano le 20 mila visualizzazioni.

E se su Instagram fino a qualche giorno fa, il numero di coloro che la apprezzavano superava di poco i 100 mila, ora grazie alla foto pubblicata con il famoso calciatore, il numero è aumentato vertiginosamente in poco tempo. Certamente, tra i due Neymar rimane il più conosciuto in tutto il mondo, ma forse il campione della squadra francese è in cerca di qualcosa di diverso. Non sono stati infatti anni semplici dal punto di vista personale per il giovane calciatore, che dopo 6 anni di turbolenta relazione, si è ritrovato single a ottobre. Dal 2012 faceva coppia fissa con la bella Bruna Marquezine, attrice e modella brasiliana di 23 anni ben più popolare di Mari Tavares, e la relazione è stata tutt’altro che tranquilla, con i due che si sono lasciati per ben quattro volte.