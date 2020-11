Maradona, l’amore per Cristiana Sinagra e il figlio Diego Jr

editato in: da

Maradona: le figlie, gli amori e le donne più importanti della sua vita

Era il settembre del 1986 quando Cristiana Sinagra, ragioniera 22enne di Napoli, confessò di aver appena dato alla luce Diego Armando, figlio nato da una relazione segreta con il celebre calciatore Diego Armando Maradona. La notizia causò un vero e proprio terremoto che coinvolse non solo lo sportivo, ma tutta la città di Napoli. El Pibe de Oro, che all’epoca viveva una storia d’amore con un’altra donna, smentì la paternità e inizialmente scelse di non riconoscere Diego Jr e di non vederlo.

Cristiana però rimase ferma sulla sua posizione e decise di crescere da sola il figlio. Da subito la somiglianza con il famoso papà fu più che evidente e nel corso degli anni Maradona Jr – così come veniva chiamato nel suo quartiere – sviluppò anche una passione per il calcio. Nel 1993 a dare ragione alla Sinagra fu il tribunale, che riconobbe la paternità di Diego Armando e nel 2003 per la prima volta, durante un torneo di golf, padre e figlio si incontrarono. Un timido riavvicinamento che, quattro anni dopo, avrebbe portato al definitivo riconoscimento di Diego Jr da parte del calciatore.

Bionda, magrissima, dall’aspetto fragile eppure straordinariamente forte, Cristiana Sinagra ha sempre combattuto per riunire di nuovo padre e figlio. Nel 2016, con un viaggio a Buenos Aires, l’ex stella del Napoli e Diego Jr hanno iniziato a ricostruire, un passo dopo l’altro, il loro rapporto. Diego Jr ha avuto modo di incontrare anche gli altri figli del padre. Nel frattempo Cristiana, che non ha mai dimenticato Maradona, è diventata nonna di Diego Matias e India Nicole, nati dall’amore del figlio per la moglie Nunzia.

“La gente non può capire fino in fondo cosa possa significare un rapporto tra padre e figlio, riaperto per un desiderio così forte da chiedere perdono – aveva svelato qualche tempo fa al Mattino, commentando il legame fra padre e figlio -. Molte incomprensioni sono nate negli anni anche per intromissioni di terze persone. Ma basta, non voglio affatto tornare al passato”. Un incontro importante anche per Cristiana, che si era trovata faccia a faccia con Maradona trent’anni dopo. “Naturalmente, non voglio dire nulla su quel nostro incontro – aveva chiarito ai giornalisti -. Anzi, diciamo che non lo confermo né lo smentisco. Ci sono cose che appartengono profondamente a sfere private, che nessuno può e deve violare”.