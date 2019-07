Mara Venier in giro con i bigodini per Roma: lei svela il mistero

editato in: da

Mise insolita per Mara Venier, paparazzata dal settimanale Chi in giro per Roma con i bigodini tra i capelli.

Un’acconciatura piuttosto stravagante per la conduttrice di Domenica In, che ci ha abituate sempre a look eleganti, con i capelli ben in posa e il trucco perfetto. Cosa ci faceva quindi la Venier pettinata così tra le strade della capitale in un’afosa giornata di luglio? Ecco svelato l’arcano mistero: il settimanale di Alfonso Signorini rivela di aver colto la bella conduttrice alla sprovvista, mentre si dirigeva sul set di un servizio fotografico. E il look sembrerebbe proprio confermarlo: ciabatte infradito, jeans a campana, blusa bianca e…bigodini.

Fortuna che la bella Mara Venier non ha affatto preso male la paparazzata e anzi ha pubblicato l’articolo di Chi tra le Instagram Stories, con un sottofondo musicale a dir poco perfetto. Le note di Non sono una signora di Loredana Bertè accompagnano le foto in cui è stata immortalata in questa mise insolita (e divertente). D’altronde, non è la prima volta che la conduttrice ci stupisce con la sua ironia, soprattutto sui social (e non a caso, nelle foto tiene in mano l’immancabile smartphone con cui aggiorna i suoi fan).

A quanto pare, la Regina della domenica televisiva è rimasta a Roma per poter lavorare al nuovo palinsesto della Rai, il che spiega bene perché sia stata paparazzata tra le strade della capitale, piuttosto che in costume da bagno sdraiata su una qualunque spiaggia del mondo. Proprio in questi giorni, infatti, la Venier ha pubblicato su Instagram un post che annuncia che “si lavora a nuovi progetti”: gli hashtag hanno lasciato i followers a bocca aperta, facendo ipotizzare che Mara potrebbe apparire in un programma serale a fianco di Raffaella Carrà. Un meraviglioso duo di bionde che hanno fatto la storia della televisione italiana, e che sicuramente sapranno intrattenere il pubblico al meglio anche nella prossima stagione.

Nell’attesa, non ci resta altro che gustarci questa insolita versione della bella Mara Venier, che riesce comunque a conservare il suo savoir faire anche con i bigodini tra i capelli. Una caratteristica che spetta alle regine come lei.