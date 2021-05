Malgioglio e Corsi, la strana coppia all’Eurovision 2021 (che convince)

editato in: da

Eurovision Song Contest 2021: i Maneskin infiammano il palco

Serena Bortone ha accolto nel suo salotto di Oggi è un altro giorno un duo nuovo ma già iconico: Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. C’è enorme attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, in cui l’Italia partecipa con i recenti vincitori del Festival di Sanremo: i Maneskin, che fanno un rock “elegante” secondo lo stesso Malgioglio.

“L’Eurovision è un po’ la Champions League delle canzoni e sono onorato di poter commentare la finale con Cristiano”, ha rivelato Corsi. “Quest’anno abbiamo delle donne che non imitano nessuno e voci pazzesche, ritmo che non puoi immaginarti. Sono veramente emozionato, è una serata importante. Sarò la valletta di Corsi“. Malgioglio, invece, non si risparmia: è un personaggio che sa come affascinare, tra battute e sketch.

“Non so chi ci ha messi insieme”, la serata italiana dell’Eurovision Song Contest 2021 sarà guidata da una coppia a dir poco strana, su loro stessa ammissione. Malgioglio ha tenuto a sottolineare che voleva condurre questa notte speciale già da un paio di anni, ma che, per un contratto con Mediaset, non poteva.

E sui Maneskin, Cristiano non si trattiene e dà il suo appoggio: “Mi piace la loro carica, il loro rock duro, ma anche sensuale, elegante. Sono belli e giovani, tutti dobbiamo tifare per loro”. Corsi, invece, ammette che, avendo due adolescenti in casa, era abbastanza edotto della loro carriera. “Ma il pezzo per Sanremo è fortissimo”.

Il duo, però, nonostante le diversità, dobbiamo dire che convince. Corsi applaude all’enorme cultura musicale di Malgioglio. D’altro canto, quest’ultimo non ha peli sulla lingua: “Ho fatto delle canzoni belle, ho avuto la fortuna di lavorare con Giuni Russo, Mina, Raffaella Carrà. L’ultima canzone che ho scritto, per Al Bano e Romina”.

Serena Bortone ci prova e li incalza, parlando dei possibili vincitori: tra i favoriti, spiccano Malta e la Francia, ma non manca l’Italia. “Tifo molto per questa ragazza francese, meravigliosa. Invece mi ha commosso molto il gruppo portoghese, è qualcosa di meraviglioso. Ma la musica italiana è la melodia più bella del mondo“. Cristiano ha ragione da vendere con questo pensiero.

Non possiamo che incoraggiare e supportare il duo: già nel salotto di Oggi è un altro giorno, hanno dato prova di unione e rispetto reciproco, fondamentale negli ambienti lavorativi. Stando alle ultime affermazioni dei bookmaker, l’Italia è la super favorita e il brano “Zitti e buoni” è il più scaricato dell’intera manifestazione.

Insieme a Corsi e Malgioglio, ne vedremo delle belle, sperando di portare a casa la vittoria. La finale dell’Eurovision Song Contest 2021 si terrà sabato 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam: la diretta sarà su Rai 1, con Malgioglio e Corsi a commentare le esibizioni. Non possiamo che attenderci scintille!